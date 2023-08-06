День железнодорожника - 6 августа. Дорожные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе
Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
Поздравляю с твоим праздником — Днем железнодорожника! Хочу в этот день пожелать, чтобы все железные дороги вели тебя туда, где счастье и любовь. Пусть твоя жизнь будет полна хороших людей и событий. Здоровья тебе и удачи!
Все работников дороги с праздником! Желаю пусть преумножается счастье и удача, пусть все рабочие и жизненные задачи решаются легко, просто и без потерь! Пусть работа будет в радость, оправдывает все ожидания и помогает в достижении всего задуманного!
Поздравления с Днем железнодорожника в стихах
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.
Труд ваш очень-очень нужен,
Им гордится вся страна.
Коллектив пусть будет дружен,
Ладятся всегда дела.
Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.
Поздравления с Днем железнодорожника в смс
С Днем работника ЖД!
Крепкого здоровья!
Станет мир пускай светлей,
Чтобы жить с любовью.
Труд нелегкий принесет
Больше позитива,
Радости круговорот,
Море дней счастливых!
Ваша жизнь — сплошные рельсы,
Шпалы — вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.
Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!
С Днём железнодорожника!
Пусть успехи придут,
И доход преумножится,
Дома любят и ждут.
Пусть веселье огромное
Расцветает в душе,
И везение доброе
Пусть встречает везде!