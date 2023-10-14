День яйца, рождения Винни-Пуха и жизненных сил - необычные праздники 14 октября

14 октября празднуют сразу три необычных праздника — Всемирный день яйца, день рождения Винни-Пуха и день наполнения жизненных сил. Altapress.ru рассказывает вам о них.

Всемирный день яйца

Все любители омлетов, глазуний и яиц всмятку прославляют яйцо во вторую пятницу октября. Даже больше — существует Международная яичная комиссия, которая и учредила этот праздник на конференции в Вене в 1996 году.

Многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Некоторые люди даже посвящают этому празднику стихи:

Не всемирный день сосисок и не праздник холодца,

Отмечаем все сегодня мы Всемирный день яйца!

С Днем яйца, друзья мои, я вас поздравляю.

Кушать яйца круглый год от души желаю.

Яйца ведь полезные — сплошь в них витамины.

От яичных масочек вмиг уйдут морщины.

В общем, так: куда ни кинь, яйца — это сила.

Лишь бы чаще курочка их для вас сносила.

Жарьте и взбивайте их, в кипятке варите.

В радости и в счастье вы много лет живите! Яйца — совсем не последний предмет:

Нету яиц — и праздника нет:

Вспомним-ка светлую Пасху —

Яйца, в цветную раскраску.



Тебя с Днём яйца я поздравить хочу,

Тебе поздравленье с любовью вручу:

По жизни желаю идти молодцом,

Быть «самым крутым и крепким яйцом»! Курица или яйцо? —

Вот вопрос для интеллекта,

Вы подумайте над этим

В день особого объекта.



С Днем яйца хочу поздравить

И омлетом угостить,

Вам с продуктом этим классным

Я желаю лишь дружить.

Источник.

Яйца, продукты, здоровое питание. pixabay.com/

День рождения Винни-Пуха

14 октября свой день рождения отмечает английский Винни-Пух. Именно в этот день в 1926 году вышла первая книга о плюшевом медвежонке. Ее написал Алан Александр Милн.

Медвежонка назвали в честь реальной игрушки, которую подарил писатель своему сыну, Кристоферу Робину. Винни-Пух стал неразлучным другом Кристофера.

В России о медвежонке впервые узнали благодаря журналу "Мурзилка". В 1939 год в нем опубликовали две первые главы сказки Милна — «О медведе Винни Пу и пчёлах» и «О том, как Винни Пу пошёл в гости и попал в беду» в переводе А. Колтыниной и О. Галаниной.

Но свою популярность он обрел, благодаря переводу (а точнее пересказу) Бориса Заходера «Винни Пух и Все-все-все». После вышел любимый всеми мультфильм студии «Союзмультфильм», где мишку озвучивал Евгений Леонов.

День наполнения жизненных сил

Также этот день посвящают накоплению жизненных сил. Индусы считают, что неиссякаемым источником бытия всего сущего, откуда люди черпают свои силы, является прана. В Китае жизненную силу называют "ци".

Для ее накопления йоги и монахи Тибета занимаются дыхательной и обычной гимнасткой (цигун, тай-чи, тай-цзи цюань). А также практикуют лечебное голодание, технику замыкания контуров тела, медитацию и другие духовные практики.