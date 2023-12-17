19 декабря
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Жизнь

День 661-й. Самое важное к утру 17 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что странам необходимо ускорить перевооружении армии из-за надвигающихся военных угроз. По мнению немецкого министра, на обеспечение безопасности на континенте у государств есть пять-восемь лет.
  • Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал EUobserver.

  • Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Черном море, сообщили в турецком Минобороны.

Деньги. Финансы. Платежи.
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com

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Доллар — 89,70 рублей. Евро — 98,42 рублей;

Над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбиты и перехвачены 33 БПЛА;

Еще 452 бойцам ЧВК «Вагнер» выдадут удостоверения ветеранов боевых действий;

Bild: ВСУ перестали считать приоритетом отвоевывание территорий.

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