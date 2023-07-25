27 июля
﻿
Жизнь

День вне времени и еще 5 необычных праздников, которые отмечают 25 июля

Барнаульские часы.
Барнаульские часы.
Михаил Хаустов

День зубного техника.

Праздник отмечают в день, когда молодые специалисты, окончившие медицинские учреждения приходят на свое первое место работы.

Зубные техники занимаются изготовлением зубных протезов, протезов лица, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов.

День вне времени.

Сегодня мы живем по григорианскому календарю, по которому Новый Год начинается 1 января. Но существует и другой календарь «13 лун», изобретенный еще племенем майя.

По этому календарю год заканчивается 24 июля, а начинается 26 июля, тогда как 25 июля обозначается в нем, как зеленый день или День вне времени.

Барнаульские часы.
Барнаульские часы.
Михаил Хаустов

День беспричинности.

Беспричинность – это философская теория, согласно которой все, что происходит с нами взаимосвязано.

Если вы думаете, что все «просто так ломается» и «случается само по себе» - это не так.

День поиска новых вкусов и запахов.

Если вы давно мечтали попробовать новое блюдо или купить себе новые духи – обязательно сделайте это 25 июля.

Дата праздника выбрана неслучайно, именно в этот день в 1934 году умер известный французский парфюмер Франсуа Коти, автор многих известных шипровых, древесных и пудровых ароматов.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

День кулинаров.

Первоначально День кулинаров зародился в США, сегодня же он широко отмечается во всем мире.

Праздник посвящен не только профессиональным кулинарам, но и тем, кто любит проводить время на кухне и получает истинное удовольствие от приготовления кулинарных шедевров.

Международный день красных туфель.

Этот необычный праздник обязательно стоит отметить всем поклонницам ярких образов, важным элементом которых являются красные туфли на каблуке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость