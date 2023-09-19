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Жизнь

День выгуливания настроения и другие интересные праздники 19 сентября

День рождения смайлика, Международный день подражания пиратам и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 19 сентября.

Смех и радость мы приносим людям!
Смех и радость мы приносим людям!
freepik.com/wayhomestudio

День выгуливания настроения

19 сентября — отличным поводом выгулять свой настрой. Выводите свое настроение на прогулку и наслаждайтесь тем, как оно поднимается под действием ярких солнечных лучей или тихой вечерней прохлады.

Смайл, эмодзи, улыбка.
Смайл, эмодзи, улыбка.
СС0

День рождения смайлика

Каждый год 19 сентября в мире отмечается День рождения Смайлика. Именно в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.

Кадр из фильма &quot;Пираты Карибского моря 5&quot;.
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря 5".
kinopoisk.ru.

Международный день подражания пиратам

19 сентября более, чем в 40 странах отмечается Международный день подражания пиратов. Этот очень веселый праздник, был придуман американцами Джоном Бауру и Марком Саммерсом в 1995 году. Они предлагают в этот день немного подурачиться и разговаривать исключительно на пиратском сленге.

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