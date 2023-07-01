День ветеранов боевых действий - 1 июля. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Прошли вы точки боевые

В Афганистане и Чечне,

В Египте, в Сирии, в Ливане,

За мир сражаясь на войне.



Награды честно заслужили

За тяжкий, непосильный труд.

За то, что жизни не жалели,

Вас все героями зовут.



За все спасибо, ветераны,

Что посвятили жизнь борьбе.

Имен мы ваших не забудем,

Вам слава пусть гремит везде!

Ветеранам слава и почет

За отвагу, мужество и зрелость,

Пусть Господь вас дальше бережет,

Ценит вашу преданность и смелость.



Нашей благодарности тепло

Пусть вас согревает повсеместно,

Чтобы славы яркое крыло,

Покрывало вас и пело песни!



Чтоб здоровье вас не подвело,

С каждым годом крепло и держало,

Чтобы счастье новое пришло,

Каждый день любовью освещало!