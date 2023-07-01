День ветеранов боевых действий - 1 июля. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ветеранов боевых действий в прозе
Большая благодарность таким людям, которые не жалея своей жизни, сражались, боролись и отстаивали нашу землю. Я желаю Вам крепкого здоровья, чтобы жизнь была спокойной и счастливой, чтобы не увидели глаза никогда больше таких страшных событий.
С праздником! Пусть не будет больше тяжелых дней, больших потерь и серьезных ран. Спасибо Вам за мир и порядок вокруг, за солнце и свет, который мы видим каждый новый день.
Вам было дано постичь самые суровые жизненные испытания, видеть то, что никто не пожелать увидеть, столкнуться тяжелейшими потерями. Желаем бесконечного здоровья и спокойного счастья в окружении близких людей!
Поздравления с Днем ветеранов боевых действий в стихах
Прошли вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.
Награды честно заслужили
За тяжкий, непосильный труд.
За то, что жизни не жалели,
Вас все героями зовут.
За все спасибо, ветераны,
Что посвятили жизнь борьбе.
Имен мы ваших не забудем,
Вам слава пусть гремит везде!
Ветеранам слава и почет
За отвагу, мужество и зрелость,
Пусть Господь вас дальше бережет,
Ценит вашу преданность и смелость.
Нашей благодарности тепло
Пусть вас согревает повсеместно,
Чтобы славы яркое крыло,
Покрывало вас и пело песни!
Чтоб здоровье вас не подвело,
С каждым годом крепло и держало,
Чтобы счастье новое пришло,
Каждый день любовью освещало!
Сегодня, дорогие ветераны,
Мы вам желаем мира и добра!
В сердцах хоть не зажили ваши раны,
Чуть-чуть счастливей станьте, чем вчера!
Желаем море крепкого здоровья
И много сил, ведь силы всем нужны!
Заботой и, конечно же, любовью
Будьте каждый день окружены!
Спасибо вам за подвиги, отвагу,
За то, что вы, не зная, что вас ждет,
Шли храбро и отчаянно в атаку
И двигались упорно лишь вперед!
Поздравления с Днем ветеранов боевых действий в смс
Ты не забудешь ветеран,
Звериное лицо войны,
Душу и сердце, бередя,
Она приходит в твои сны,
Ты много в жизни повидал,
На рубежах был огневых,
Низкий поклон тебе солдат,
Участник действий боевых!
Те, кто горячие точки прошел,
Праздник сегодня свой отмечают,
Мы поздравляем их всех от души,
Головы мы перед ними склоняем,
Мир сохранили, а шли ведь на риск,
Сколько в них силы, терпенья, отваги!
Им пожелаем покоя, добра,
В жизни не встретятся им передряги.
Наше уважение и слава,
Ветеранам действий боевых,
Жизнями своими рисковали
Вы в горячих точках на полях чужих.
Смерти смело вы глаза смотрели,
На чужой земле друзей теряли,
Я вам желаю, чтобы Родина моя
Точкою горячею не стала.