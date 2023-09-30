День Веры, Надежды и Любви. Приметы и традиции 30 сентября

Традиции 30 сентября
В этот день молятся святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии о счастье и мире в семье, здоровье для своих детей. Также для исцеления от бесплодия.
Считалось, что нужно искренне поплакать о тяжелой судьбе мучениц. Тогда все беды и невзгоды обойдут родных и близких стороной.
Молодые девушки просили святых о встрече с суженым и скорой свадьбе.
Также в этот день устраивали веселые гуляния в честь Вселенских бабьих именин. Гуляли до самого утра и прославляли женские добродетели — веру, надежду и любовь.
Что нельзя делать 30 сентября
- Женщинам нельзя в этот день работать. Все обязанности должен взять мужчина.
- Запрещено обижать женщин — ругать, отчитывать и особенно поднимать руку.
- Женщинам тоже не стоит ругаться с близкими, а то может произойти разлад в семье.
- Плохой день для свидания, признания в любви, сватовства.
Приметы 30 сентября
- На улице сильный ливень, значит, зима будет холодной.
- Если небо заволокло тучами, то зима, наоборот, будет теплой.
- Белки скинули пушок – близится зима.
- Журавли летят на юг – на Покров будет очень холодно.
- Погода теплая и ясна — к приближающимся холодам.