День учителя-2023: будет ли выходным, искренние поздравления для педагогов

Праздник отмечают ежегодно в одну и туже дату — 5 октября, напоминает "МК". В школах в этот день царит особая атмосфера.
День учителя официально считается профессиональным праздником в России. Тем не менее в Трудовом кодексе РФ это торжество не включено в перечень нерабочих праздничных дней и не является выходным. И законотворцы пока этот вопрос не включили в повестку рассматриваемых вопросов.
Потому школьникам лучше подготовиться заранее и выучить "урок" — теплые и искренние поздравления.
Поздравления с Днем учителя в прозе
Поздравляю с Днем учителя России! Я желаю невероятных сил и громадного терпения, спокойствия души и бодрости духа, активной и успешной деятельности, высокого достатка и искреннего уважения, прекрасных идей и великолепных побед, личного счастья и крепкого здоровья, чудесного настроения и яркого света в жизни.
Поздравляю с Днем учителя в России. Пусть в нашей стране растут способные и послушные дети. Пусть благодаря Вашим стараниям они становятся сильными и целеустремлёнными учениками. Желаю Вам терпения, уверенности и сил, чтобы хватало на каждого из ребят. Желаю преподавательских успехов и наград. Желаю радостных свершений в жизни и сопутствующей удачи.
С Днем учителя, дорогие труженики-педагоги! У вас нелегкое призвание, требующее полной самоотдачи, терпения и таланта. Хочется не только в этот, а в каждый день благодарить вас за доблестный труд и желать вам всего самого наилучшего. Пусть у вас будет источник для восполнения сил, здоровья и вдохновения!
Поздравления с Днем учителя в стихах
Желаем Вам всегда цвести
И каждым мигом наслаждаться,
С улыбкой знания нести,
Легко всех целей добиваться!
Пусть ценят Вас ученики,
Пускай коллеги уважают,
И пусть рабочие деньки
Вам только радость доставляют!
Учить детей — задача непростая.
Вы день за днем, усталости не зная,
Пытаетесь им что-то объяснить
И новому чему-то научить.
И труд ваш ежедневный незаметен,
Ленивы и трудны бывают дети.
Но вы, не унывая никогда,
Науки открываете врата.
Пускай на всех терпения вам хватит,
А за работу пусть достойно платят,
Здоровье не подводит никогда,
И будет благодарна ребятня!
Учитель знает свое дело —
Нести в мир знаний яркий свет.
Так ненавязчиво, умело
Способен детям дать совет.
И в этот день, по праву важный,
Желаем море вам цветов.
«Спасибо» вам пусть скажет каждый,
Кому вы дарите любовь.
Счастливых вам минут, успеха,
В карьере — взлета и побед.
Восторга, мира, солнца, смеха,
Чудесной жизни, долгих лет!
Поздравления с Днем учителя в смс
Сегодня отмечаем
Мы праздник всей страной,
Учителям желаем
Удачи неземной,
Пусть солнышко над вами
Сияет круглый год,
Любви, здоровья, счастья
И жизни без хлопот!
Быть учителем непросто,
Это очень тяжкий труд.
Ведь не зря они так часто
В школу мам и пап зовут.
Вам — учеников послушных,
Благодарных учениц.
Ставьте чаще им «пятерки»
И поменьше «единиц».
День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
А в душе живет тепло!
Вам открытий новых — море,
Пусть число их поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!