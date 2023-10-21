День цемента и разноцветных зонтов - какие праздники отмечают 21 октября

21 октября празднуют различные интересные праздники. Altapress.ru расскажет вам о самых интересных из них.

День цемента

Именно 21 октября 1824 Джозеф Аспдин, каменщик из графства Йорк, зарегистрировал патент на цемент.

Свое изобретение он назвал тогда "искусственным камнем" и предлагал использовать для штукатурки зданий, возведения водопроводных конструкций, резервуаров и на другие цели.

Рецепт "искусственного камня" Джозеф тщательно скрывал и даже в патенте нигде не указал точные граммовки.

Стройка. Цемент. СС0

Праздник разума

Этот праздник учредили в честь дня рождения Мартина Гарднера, математика и популяризатора науки.

Гарднер был один из первых, кто продвигал "развлекательную математику". Он написал более 100 книг по широкому кругу тем и познакомил аудиторию с предметами, о которых они никогда раньше не слышали, такими как куб Сома, флексагоны и «Игра жизни».

Математик считал, что игра может не только убивать скуку, но и быть средство познания. Занимательность — синоним увлекательного и интересного.

Математика, обучение, учеба СС0

День разноцветных зонтов

В такие ненастные дни этот праздник очень кстати. Яркий зонтик спасет от дождя и скрасит серые будни.

Зонт изобрели еще в XI веке до н. э в Китае или Египте.

Интересно, что в то время зонт считали символом власти. Только фараоны или императоры и их приближенные могли укрыться под ним в дождь или солнечный день.

Зонты были под стать вельможам. Они были полтора метра высотой и весили около двух килограмм.

Зонт. freepik.com/gpointstudio

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