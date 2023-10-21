День цемента и разноцветных зонтов - какие праздники отмечают 21 октября

День цемента
Именно 21 октября 1824 Джозеф Аспдин, каменщик из графства Йорк, зарегистрировал патент на цемент.
Свое изобретение он назвал тогда "искусственным камнем" и предлагал использовать для штукатурки зданий, возведения водопроводных конструкций, резервуаров и на другие цели.
Рецепт "искусственного камня" Джозеф тщательно скрывал и даже в патенте нигде не указал точные граммовки.
Праздник разума
Этот праздник учредили в честь дня рождения Мартина Гарднера, математика и популяризатора науки.
Гарднер был один из первых, кто продвигал "развлекательную математику". Он написал более 100 книг по широкому кругу тем и познакомил аудиторию с предметами, о которых они никогда раньше не слышали, такими как куб Сома, флексагоны и «Игра жизни».
Математик считал, что игра может не только убивать скуку, но и быть средство познания. Занимательность — синоним увлекательного и интересного.
День разноцветных зонтов
В такие ненастные дни этот праздник очень кстати. Яркий зонтик спасет от дождя и скрасит серые будни.
Зонт изобрели еще в XI веке до н. э в Китае или Египте.
Интересно, что в то время зонт считали символом власти. Только фараоны или императоры и их приближенные могли укрыться под ним в дождь или солнечный день.
Зонты были под стать вельможам. Они были полтора метра высотой и весили около двух килограмм.
А также отмечают...
День лабиринта, Всемирный день профилактики йододефицита, День дагестанской культуры и языков и Международный день начос.