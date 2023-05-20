21 мая
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Жизнь

День травматолога — 20 мая. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Ежегодно 20 мая доктора, специализирующиеся в травматологии и ортопедии, отмечают свой профессиональный праздник. Altapress.ru подготовил подборку в прозе, стихах и смс.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем травматолога! Желаю принимать только верные решения. Желаю уверенно вести пациентов к выздоровлению. Желаю, чтобы крепкими были не только кости, но и нервы. Желаю, чтобы в деятельности не было тяжелых случаев, а в жизни — тяжелых дней. Успехов Вам, уважения, признательности пациентов и удачи от самой судьбы!

Поздравляю с профессиональным праздником — днем травматолога! Хочу от всей души пожелать неиссякаемого здоровья, побольше терпения и сил, благодарных пациентов и легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а успех и удача станут спутниками жизни.

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем травматолога. Желаем вам здоровья и успешной работы, душевного подъема и прилива сил. Пусть ваш благородный труд служит на благо людям!

Врачи. Медицина. Здоровье.
Врачи. Медицина. Здоровье.
СС0

Поздравления в стихах

Травматолог — самый лучший,
Самый нужный в мире врач!
Он всегда в беде поможет,
Только лишь услышит плач.

Если вывихнул запястье
Или вдруг сломал бедро,
Кто же гипс тебе наложит?
А никто, кроме него!

Травматолог, день свой празднуй,
Отдохни от всех забот.
Праздник ведь такой бывает
Только раз за круглый год!

С Днем травматолога сегодня
Примите наши поздравления!
Ведь травматолог Вы от Бога,
И это точно, без сомненья.

Вас пациенты уважают,
Коллеги ценят, почитают.
И в этот праздничный момент
Мы пожелаем Вам побед.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и любви,
Чтобы всегда был трезв Ваш разум.
Большого в жизни Вам пути!

Травматологов сегодня поздравляем
И за всё спасибо говорим.
Мы ваш труд безумно уважаем,
Ведь для нас он всех необходим!

Если ногу вдруг нечаянно сломали,
Вывихнули руку — не беда!
Травматологи всегда всем помогали
И сейчас помогут без труда!

Вам желаем море радостных моментов,
Чтоб душа от счастья расцвела,
И побольше благодарных пациентов,
Чтоб работа в удовольствие была!

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

Поздравления в смс

Переломы и ушибы
Первоклассно лечишь ты,
Слышишь каждый день «спасибо»
За тепло рук золотых.

Пусть успех в твоем призванье
Не иссякнет никогда,
И заветные желанья
Воплотятся без труда!

Желаю вам в День травматолога
Успеха и счастья огромного,
В своей благородной профессии
Трудиться на совесть до пенсии.

Все вылечить, вправить старательно,
Больным всем помочь обязательно,
И тысячи слов благодарных
В ответ получать регулярно!

Кто ломает часто кости,
Тот приходит к нему в гости.
Им поможет травматолог,
Чтобы жизни путь был долог.

Травм поменьше будет пусть,
Стороной гоните грусть!
Вам за ваш нелегкий труд
Премий много пусть дают.

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