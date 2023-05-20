День травматолога — 20 мая. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Травматолог — самый лучший,

Самый нужный в мире врач!

Он всегда в беде поможет,

Только лишь услышит плач.



Если вывихнул запястье

Или вдруг сломал бедро,

Кто же гипс тебе наложит?

А никто, кроме него!



Травматолог, день свой празднуй,

Отдохни от всех забот.

Праздник ведь такой бывает

Только раз за круглый год!

С Днем травматолога сегодня

Примите наши поздравления!

Ведь травматолог Вы от Бога,

И это точно, без сомненья.



Вас пациенты уважают,

Коллеги ценят, почитают.

И в этот праздничный момент

Мы пожелаем Вам побед.



Желаем крепкого здоровья,

Желаем счастья и любви,

Чтобы всегда был трезв Ваш разум.

Большого в жизни Вам пути!