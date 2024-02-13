День святого Валентина — 2024. Правда ли, что его запретили в России

14 февраля все влюбленные отмечают свой главный праздник — День святого Валентина. Это лучшее время для неожиданных признаний в любви и оригинальных подарков, сделанных с лучшими чувствами. О том, как относятся к этому празднику в России, и что подарить, если времени до любовного торжества осталось не так много, расскажет altapress.ru .

История праздника

По наиболее распространенной легенде, римский император Клавдий II Готский запретил католические свадьбы. Он верил, что молодые люди больше приносят пользы на поле боя без «отвлекающих факторов» в виде жены и семьи.

Однако священник по имени Валентин бросил вызов императору и тайно женил влюбленных. Когда об этом стало известно, Валентина схватили и посадили в застенок, а 14 февраля 270 года обезглавили.

Также есть версия, что священник накануне казни написал дочери тюремщика письмо (прообраз современной валентинки) с подписью «от твоего Валентина».

День святого Валентина. СС0

14 февраля в России

В России День святого Валентина не имеет многовековых традиций, как на Западе. Праздник начали отмечать лишь в конце 1980-х – начале 1990-х годов, вместе с открытием границ и распространением западной поп-культуры. Первое время он воспринимался как забавное иностранное нововведение. Массовое празднование 14 февраля пришлось на 2000-е годы.

Распространение праздника вызвало резонанс в российском обществе. Одни с удовольствием перенимали западные традиции, другие же становились ярыми противниками нового торжества.

Среди российских депутатов День святого Валентина ежегодно вызывает споры. Его пытаются либо запретить, либо заменить.Так, накануне 14 февраля предложили ввести альтернативное торжество — праздник дружбы и товарищества. Однако эту идею не поддержали.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказалась о празднике следующим образом:

«В Госдуме 450 депутатов, каждый из которых может что-то предложить. Мы не собираемся запрещать валентинки. Не рассматривается никакого запрета, поскольку праздник сам по себе не является официальным. Мы работаем в законодательном поле. Есть официальные праздники, которые утверждены и прописаны, с рабочими и нерабочими днями. День святого Валентина не относится к официальным праздникам. Мы можем сами придумать День плюшевых игрушек. Потом мы сами можем выбрать любую дату и предложить в определенный день праздновать День плюшевых игрушек. Будет добрый праздник», — отметила чиновница.

День святого Валентина, любовь, романтика. СС0

Традиции

Одна из главных традиций Дня святого Валентина — дарение открыток-валентинок.

Первые валентинки появились около 1500-х годов, а к концу 1700-х они приобрели такую популярность, что для их изготовления стали использовать печать. Чаще всего на открытках изображали римского бога любви Купидона, птиц и сердца.

Также в этот день пары назначают романтические свидания, дарят цветы и шоколадные конфеты. Многие планируют совместный отдых за городом или походы по праздничным ресторанам.

День святого Валентина — идеальный пример «коммерческого праздника». Однако в последние годы его переосмысляют и даже критикуют. Так, некоторые люди чувствуют тревожность в День всех влюбленных из-за отсутствия пары. Стали появляться альтернативы праздника, которые не сосредоточены на романтических отношениях. Например, 13 февраля отмечают День женской дружбы, а 15 февраля — День одиноких.

День Святого Валентина. СС0.

Что подарить в последний момент

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