День Шнобелевской премии и другие интересные праздники 14 сентября

День слушания шорохов, День междусобойщиков и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 14 сентября.

День Шнобелевской премии

Шнобелевская премия — пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым.

Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». То есть премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

Осень. Кот. СС0

День слушания шорохов

14 сентября во многих странах мира отмечается один из самых осенних праздников – День слушания шорохов. Его создатели преследовали идею вернуть людям привычку к аудитивному восприятию окружающей действительности. В этот день обязательно нужно отправиться на прогулку, чтобы послушать шорохи живой и неживой природы.

Друзья, автомобиль и закат. СС0

Праздник междусобойщиков

День междусобойщиков является отличным поводом, чтобы провести несколько часов в компании приятных для вас людей. Просто разошлите приглашения, приготовьте любимые блюда, включите веселую музыку и устройте 14 сентября вечеринку междусобойщиков.