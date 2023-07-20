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Жизнь

День шахматистов - 20 июля. Стратегические поздравления в прозе, стихах и смс

День шахмат отмечают профессионалы этой игры во всем мире 20 июля. Altapress.ru подготовил яркие поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Шахматы.
Шахматы.
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Днем шахматистов в прозе

Поздравляю с Международным днем шахмат. Желаю и на доске, и в жизни всегда делать верный ход, который будет приближать тебя к победе. Желаю всегда оставаться спокойным, умиротворенным, интересным, талантливым, смелым, умным и сообразительным человеком. И пусть каждый день радует тебя успехом. Желаю быть всегда на коне, направлять свою ладью по курсу удачи, быть довольным жизнью, как слон, да и вообще, жить по-королевски!

В Международный день шахмат пожелать, конечно, хочу отменной памяти и светлого ума, замечательных идей и бравой логики, спокойствия души и уверенных действий, великолепных побед и неповторимой концепции в каждой игре. Пусть жизнь всегда даёт возможность поставить вражескому королю блестящий мат.

Поздравляю с Международным днем шахмат. Пусть не будет в жизни патовых ситуаций, пусть никто и никогда не поставит тебе мат. Желаю всегда быть на коне и уверенно двигаться к своим целям, сражая наповал любого соперника.

Шахматы.
Шахматы.
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Днем шахматистов в стихах

В шахмат день Международный,
Поздравления несем,
Пусть же будет ум свободным,
Пусть везёт тебе во всем.
Пусть всё в жизни будет просто,
Как на шахматной доске,
Много личностного роста
Пожелаем мы тебе.
Если будут вдруг проблемы —
Ты им скажешь: «Шаг и мат»,
И язык общий со всеми
Находи, чтоб получать
Всё хорошее от жизни,
Чтоб ты — лучшего достиг,
Пусть судьба твоя капризной —
Не становится и на миг!

Разыгрался на доске
Бой серьезный, не на шутку,
Шахматист турнир ведет,
У него нет ни минутки!

Шах и мат в любой момент
Может объявить противник,
Пешки и слоны летят,
И азарт у них спортивный.

Мы сегодня шахматистов
Поздравляем от души,
Пусть стратегии помогут
Комбинации решить.

Жизнь, как партия, а мы
И ладьи, и пешки
Двигать по полю должны
В суете и спешке.

Если вам объявлен шах,
Горевать не стоит,
Значит, дан вам шанс себя
Проявить героем.

Пусть смекалка ход конем
Вам подскажет хитрый,
И противнику разгром
Вы дадите в битве!

В Алтайском крае стартует проект &quot;Шахматы в школе&quot;.
В Алтайском крае стартует проект "Шахматы в школе".
Анна Зайкова

Поздравления с Днем шахматистов в смс

Всех заядлых шахматистов
Поздравляю от души,
Партии пусть будут в радость
И ходы все — хороши.

Шах и мат желаю ставить
С удовольствие всегда,
Пусть всегда вам дарит радость
Мыслей хитрых чехарда.

Будьте в жизни королями,
В крайнем случае — ферзями.
Пешкой же бывайте чинно
По тактическим причинам.

Пусть упорство и везенье
Прямо вас ведут к победе.
И всегда пусть будет, кстати,
Ход конем у вас в запасе!

Поздравляю с Днём шахмат!
Пусть он радость сулит,
Щедро логику дарит,
Волшебством закружит.

Даст удачу, конечно,
В клетках жизни скользя,
Чтобы каждая пешка
Превращалась в ферзя!

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