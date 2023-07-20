День шахматистов - 20 июля. Стратегические поздравления в прозе, стихах и смс

В шахмат день Международный,

Поздравления несем,

Пусть же будет ум свободным,

Пусть везёт тебе во всем.

Пусть всё в жизни будет просто,

Как на шахматной доске,

Много личностного роста

Пожелаем мы тебе.

Если будут вдруг проблемы —

Ты им скажешь: «Шаг и мат»,

И язык общий со всеми

Находи, чтоб получать

Всё хорошее от жизни,

Чтоб ты — лучшего достиг,

Пусть судьба твоя капризной —

Не становится и на миг!

Разыгрался на доске

Бой серьезный, не на шутку,

Шахматист турнир ведет,

У него нет ни минутки!



Шах и мат в любой момент

Может объявить противник,

Пешки и слоны летят,

И азарт у них спортивный.



Мы сегодня шахматистов

Поздравляем от души,

Пусть стратегии помогут

Комбинации решить.