День Семена и Анны — что нельзя делать 16 февраля

По народному календарю 16 февраля отмечается день Семена и Анны. Православная церковь вспоминает двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день его рождения — Анну и Симеона.

Традиции Дня Семена и Анны

В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Другое название праздника - Починки. Оно появилось из старого обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — как ездовой, так и пахотной.

Также в этот день в домах варили саламату - распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.

Раньше верили, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. А чтобы задобрить домового, люди оставляли в углу горшочек каши.

Люди вставали рано и начинали хлопотать по дому, чтобы радостнее и проще встретить весну.

Зима. unsplash.com

Приметы 16 февраля

Если снег валит хлопьями - лето будет дождливым.

Над замерзшей рекой стелется пар или дым – к холодам.

Ночью был иней – днем оттепели не будет.

Если звезды блестят ярко – к стуже.

Мало звезд на небе – к ненастью.

Зима. unsplash.com

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя подметать пол - можно вымести домового, оставив дом без защиты.

Нельзя долго спать - иначе весь год жизнь будет впроголодь.

Нельзя носить черные вещи и брать деньги взаймы - это приведет к мелким неприятностям.

Запрещено лениться. Предки верили: кто на Анну и Семена будет бездельничать, тем овладеют темные силы.

Нельзя спорить и выяснять отношения с родными – только испортите отношение с домовым.

Нельзя продолжать путь, если дорогу перешла черная кошка, собака или даже птица.

Запрещается здороваться за руку с рыжеволосым мужчиной – иначе вас могут обмануть.

Не рекомендуется поднимать найденные деньги.

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