25 августа
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Жизнь

День "Поцелуемся и помиримся" и другие необычные праздники 25 августа

День лазания по деревьям, День рождения консервной банки и другие праздники, которые отмечают в мире 25 августа.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.
Поцелуй на Таймс-сквер
Поцелуй на Таймс-сквер
Alfred Eisenstaedt на en.wikipedia.org

День рождения операционной системы Linux

25 августа 1991 года официально была закончена работа над первой версией ядра. Сегодня Linux представляет собой общее понятие, под которым объединено большое количество операционных систем, связанных одноименным ядром.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

День лазания по деревьям

В этот день можно с радостью окунуться в детство, залезть на дерево и полюбоваться горизонтом.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

День рождения консервной банки

25 августа 1810 года изобретатель Питер Дюранд получил патент на оригинальную идею хранения продуктов в металлических банках с запаянными крышками.

Консервы.
Консервы.
СС0

День «Поцелуемся и помиримся»

Сегодняшний день может стать знаковым для многих людей, которые решат последовать его названию. На сегодняшний день поцелуй является одним из самых нежных и трогательных способов выражения чувств между близкими людьми.

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