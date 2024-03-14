День рождения бутерброда и Международный день числа «Пи» - семь необычных праздников 14 марта

Каждый день в мире отмечают множество интересных, необычных, а порой и откровенно странных событий. Что чествуют в мире 14 марта — рассказывает altapress.ru .

1. День рождения бутерброда. Бутерброды есть, пожалуй, во всех культурах, а вот где именно они зародились - однозначно не сказать.

Многие страны стараются приписать это гастрономическое изобретение себе. От Швеции с ее шведским столом до англичан с их Джоном Сэндвичем.

Как бы там ни было, персонального праздника это блюдо точно заслуживает, как и мирового признания.

2. День безобразно хорошего настроения.

Этот праздник запрещает печалиться, тем более плакать.

Нужно творить добро, вести себя хорошо, помогать окружающим и видеть во всем прекрасное.

3. Международный день числа «Пи».

Со школьной скамьи люди узнают об удивительном явлении под названием «пи», которое характеризуется, как бесконечное число, совпадающее с датой этого дня, а именно «3,14». А еще в этот день родился Альберт Энштейн.

Горная река. Горный Алтай. Минприроды Республики Алтай.

4. Международный день рек.

Согласно статистике, ежедневно в мировые воды сбрасываются миллионы тонн сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных отходов.

Праздник посвятили спасению и повышению осведомленности о важности рек и их чистоты.

5. День рождения видеомагнитофона.

В 80-х годах 20 века появился видеомагнитофон. Считалось, что люди, у которых дома имеется это устройство, успешные и самодостаточные.

Со временем видеомагнитофон стал появляться в большем количестве семей, но скоро его стремительно заменили проигрыватели CD дисков. Впрочем, уже и они мало актуальны, потому что уступили место интернету.

Горная река. Горный Алтай. Минприроды Республики Алтай.

6. Международный день вопросов.

Если вам что-то непонятно - всегда спрашивайте. По несколько раз, но спрашивайте и уточняйте равно до тех пор, пока не поймете.

Возьмите вопросы в привычку, потому что если упустить даже крупицу информации, можно полностью утратить ее смысл.

7. Праздник ученых.

Дата этого события посвящена дню рождения Альберта Энштейна, величайшего гения и научного деятеля.

Родившийся в Германии физик-теоретик навсегда изменил взгляд человечества на Вселенную своей «Теорией относительности» и заложил основы того, что стало квантовой физикой.

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