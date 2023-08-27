День российского кино - 27 августа. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российского кино в прозе
С Днем российского кино! Пусть каждая картина дает пищу для ума и для сердца. Пускай увеличиваются внутренние ресурсы, и появляется желание творить и дарить любовь. Желаю вдохновения от героев, музыки и сюжетов! Пускай каждый кадр несет смысл! Пусть российские картины собирают огромные кассовые сборы! Процветания российской кинематографии и всем к ней причастным!
Поздравляю с Днем российского кино. Желаю, чтобы любую неудачу забыть помогали старые добрые фильмы. Желаю, чтобы плохое настроение испарялось в сюжетах новых российских кинокартин. Желаю, чтобы каждый день дарил массу приятных ощущений и эмоций. Будь главным героем своей жизни и пиши сценарий про большое счастье. И пусть ждёт тебя достойный успех!
День российского кино — воистину народный праздник. Нет ни одного человека, который не любит хорошее кино. В этот замечательный праздник желаю чаще оставаться наедине с добрыми и красивыми российскими кинокартинами. Пускай будут интересными сюжеты, а актеры пусть играют талантливо и убедительно! Всем нам желаю счастливых финалов в кино и в жизни!
Поздравления с Днем российского кино в стихах
Вся наша жизнь — сплошная кинолента.
Нам каждый день по жанрам расписали:
Счастливые и грустные моменты —
Всё в мире как в огромном кинозале.
Пусть будет в жизни много приключений,
Пускай почаще будет всем смешно.
Желаю всем приятных впечатлений
И поздравляю всех вас с Днем кино!
Можно с экрана всё передать —
Мысли, желания, чувства...
И невозможно не понимать
Великую силу искусства.
Разные судьбы, что жили давно
И даже другие планеты —
Всё оживает сегодня в кино,
И мы ему верим как дети.
И вновь удивляемся мы чудесам,
И новых находим героев.
Кино — это мир, что придумал ты сам,
Профессию мага освоив.
Пусть кто-то критикует и ругает
Об этом мы не станем говорить
Зато отметим праздник — так бывает
Давайте комплименты им дарить!
Российское кино — особый случай
А мы-то знаем — в нём живет душа
Всех Голливудов наши фильмы круче
Они для нас Добро несут, спеша
Кино российское — давно уж доказало
... гордиться можно! Это — хорошо!
Российский зритель, выходя из зала
Уверен, что не зря сюда пришел!
Поздравления с Днем российского кино в смс
Режиссеров, сценаристов,
Операторов, артистов,
Каскадеров и рабочих,
И продюсеров, и прочих
Всех, кому такое чудо
Для людей творить дано,
Я поздравить не забуду
С днем российского кино!
Всем известно — без кино
Было б скучно и темно,
Удивительный экран
Любят люди разных стран.
Всех, кто создает и ценит,
Кто на сцене и за сценой,
Мы спешим поздравить вновь
С днем российского кино.
С днем российского кино,
Всех людей я поздравляю.
Новых фильмов посмотреть,
Поскорее вам желаю.
Наша родина умеет,
Фильмы лучшие снимать.
Вам проникнуться любовью,
К ним, хочу я пожелать!