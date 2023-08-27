День российского кино - 27 августа. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Вся наша жизнь — сплошная кинолента.

Нам каждый день по жанрам расписали:

Счастливые и грустные моменты —

Всё в мире как в огромном кинозале.



Пусть будет в жизни много приключений,

Пускай почаще будет всем смешно.

Желаю всем приятных впечатлений

И поздравляю всех вас с Днем кино!

Можно с экрана всё передать —

Мысли, желания, чувства...

И невозможно не понимать

Великую силу искусства.



Разные судьбы, что жили давно

И даже другие планеты —

Всё оживает сегодня в кино,

И мы ему верим как дети.



И вновь удивляемся мы чудесам,

И новых находим героев.

Кино — это мир, что придумал ты сам,

Профессию мага освоив.