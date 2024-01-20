День Республики Крым - 20 января. Почему у Крыма свой герб и флаг, и как он стал частью России - история праздника

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Когда Крым стал субъектом России?

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил независимость. С тех пор слово "автономия" потеряло значение, и субъект стал просто Республикой Крым.

17 марта Верховный совет обратился к России с просьбой принять Крым в состав РФ со статусом республики. 18 марта был подписан договор о присоединении республики к России.

18 марта так же стал праздничным днем в Республике Крым.