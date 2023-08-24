День разжалования Плутона и День извержения Везувия. Какие еще необычные праздники отмечают 24 августа

День извержения Везувия, День разжалования планеты Плутон и еще 7 интересных и необычных праздников отмечают в мире 24 августа.

День рождения картофельных чипсов

Именно 24 августа 1853 года в ресторане при отеле Moons Lake Lodge в городке Саратога-Спринс штата Нью-Йорк впервые приготовили картофельные чипсы.

Автором этого блюда стал темнокожий шеф-повар по имени Джордж Крам.

Сегодня существует множество картофельных чипсов самых разных вкусов. Кроме того, чипсы готовят и из моркови, свеклы, редьки, экзотических фруктов, а также кукурузные.

Картофельные чипсы СС0

День валяния в стоге сена

24 августа в мире принято выезжать за город и валяться в копне сена.

Так можно насладиться ароматом высушенной, теплой травы, которая хранит в себе энергию лета.

День падающей звезды.

Именно сегодня в ночном небе чаще всего можно увидеть "падающие звезды". Под них принято загадывать желание.

На самом же деле небесные тела, кажущиеся пролетающими звездами, - это метеоры, попадающие в атмосферу Земли.

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем. Антон Петрусь

День жажды

Человек может прожить без еды от двух недель до двух месяцев - в зависимости от массы тела, здоровья и температуры воздуха. А вот без воды - только три дня.

Праздник создан с целью обратить внимание на нехватку питьевой воды в африканских странах.

День консервного ножа

В этот день в 1858 году запатентовали консервный нож. Произошло это в штате Коннектикут.

Международный день странной музыки

Необычный праздник придумали в 1998 году. Автором стал Патрик Грант - американский музыкант. Девиз этого дня - "Слушать без предрассудков".

Поэтому 24 августа можно слушать любую музыку, демонстрируя свои вкусы и не боясь оказаться непонятым окружающими.

Музыка — неотъемлемая часть жизни. Фото: unsplash.com.

День разжалования планеты Плутон

Плутон разжаловали в карликовые планеты 24 августа 2006 года. Так решил мировой форум астрономов.

Спустя несколько лет выяснилось, что на Платоне еще много неразгаданного - активное изучение продолжили.

Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде

Цель праздника - привлечь общественность к борьбе с расовой дискриминацией и несправедливостью к людям, чьи музыкальные предпочтения, образ жизни или стиль одежды не совпадают с общепринятыми.

Извержение Везувия, 26 апреля 1872 года, Италия . открытые источники

День извержения Везувия

По официальным историческим данным, в 79 году нашей эры 24-25 августа произошло одно из самых страшных и катастрофических извержений вулкана Везувий.

Результатом стало уничтожение города Помпеи, который располагался неподалеку от Неаполя, и гибель десятков тысяч мирных жителей.