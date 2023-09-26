День просящихся рюмок и другие интересные праздники 26 сентября

День встречи со старыми друзьями, Всемирный день контрацепции и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 26 сентября.

День просящихся рюмок

26 сентября отмечается такой забавный и веселый праздник, как День просящих рюмок. О цели и истории создания нам остается только догадываться, а вот как отмечать — понятно по названию.

Друзья, автомобиль и закат. СС0

День встречи со старыми друзьями

Порой жизнь разводит близких друзей по разным городам, странам и даже континентам. Но как быть, если ностальгия по старым временам терзает душу? Собраться всем вместе на День встречи со старыми друзьями 26 сентября.

Контрацепция pxhere.com

Всемирный день контрацепции

Впервые Всемирный день контрацепции отмечался в 2007 году по инициативе организаций, которые занимаются вопросами проблемам планирования семьи и репродуктивного здоровья. С тех пор праздник, посвященный повышению осведомленности общества об особенностях и возможностях разных видов контрацепции, проводится ежегодно, 26 сентября.

Ядерный взрыв СС0

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Праздник был учрежден в декабре 2013 года по инициативе Организации Объединенных наций. Его целью является пропаганда запрета ядерного оружия во всем мире.