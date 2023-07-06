День всемирный поцелуя

Отмечает вся планета.

Целовашки, обнимашки

Разлетятся пусть по свету.



Пусть навстречу поцелуям

Сердце будет открываться,

Пусть любовь в душе и нежность

В душах будут просыпаться.



Чтоб любить, не нужен повод,

И искать его не надо.

Пусть любимые, родные

В жизни будут вечно рядом.

Всех, кто любит поцелуи

Поздравляем с этим днем.

Самый солнечный в июле,

Пусть веселым будет он.



Пусть целуются сегодня

Люди даже на виду.

Страстно, нежно и свободно

На проспекте и в саду.



Всем желаю улыбнуться,

Поцелуй свой подарить,

Чтобы в радость окунуться,

И весь день счастливым быть!