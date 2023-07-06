Поздравления с Днем поцелуя в прозе
Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства, и показать любовь. Со всемирным днем поцелуя!
В этот чудесный июльский денек я желаю много-много сладких поцелуев и положительных эмоций! Пускай ваши близкие люди всегда ощущают вашу любовь через чувственные поцелуи и крепкие объятия! Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен воздушными, дружескими, страстными и медовыми поцелуями!
Поцелуи дарят человеку счастье, показывают важность и заботу, проявление нежности. Поцелуй — это обмен эмоциями и энергией. Пусть каждый поцелуй будет искренним, из глубины сердца. Поздравляю!
Поздравления с Днем поцелуя в стихах
День всемирный поцелуя
Отмечает вся планета.
Целовашки, обнимашки
Разлетятся пусть по свету.
Пусть навстречу поцелуям
Сердце будет открываться,
Пусть любовь в душе и нежность
В душах будут просыпаться.
Чтоб любить, не нужен повод,
И искать его не надо.
Пусть любимые, родные
В жизни будут вечно рядом.
Всех, кто любит поцелуи
Поздравляем с этим днем.
Самый солнечный в июле,
Пусть веселым будет он.
Пусть целуются сегодня
Люди даже на виду.
Страстно, нежно и свободно
На проспекте и в саду.
Всем желаю улыбнуться,
Поцелуй свой подарить,
Чтобы в радость окунуться,
И весь день счастливым быть!
С Днем всемирным поцелуя
Поздравления мои,
Я желаю, чтоб все люди
Жили в дружбе и любви.
Поцелуи в губки, в щечки
И в задорный нос курносый,
Поцелуй подарит радость,
Осушить сумеет слезы.
Я желаю, чтоб дарили
Поцелуи мы любимым,
Чтобы каждый день был светлым,
Каждый человек счастливым.
Поздравления с Днем поцелуя в смс
Поцелуи — часть любви:
Чувства выразить свои,
Нежность, ласку подарить,
Отношенья укрепить!
Помогают убедить,
Ими можно наградить,
Знают все, без поцелуев
Невозможно просто жить!
Поцелуя сладкий мёд
Исцелит любую рану,
Поцелуя каждый ждёт,
Просыпаясь утром рано.
Чтобы мир наш был добрей,
И улыбки не стирались,
Вы целуйтесь всё нежней,
Губ касаньем наслаждаясь!
В день прекрасный — поцелуя,
Пожелаю, от души:
Чтоб с любимыми, воркуя,
В одну ногу вы пошли!
С каждым годом пожелаю,
Поцелуев крепче, слаще,
Пусть же праздник вдохновляет,
Целовать любимых чаще!