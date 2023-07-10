12 июля
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Жизнь

День полета на зонтике и еще четыре необычных праздника, которые отмечают 10 июля

Пять интересных и неожиданных праздников отмечают в мире 10 июля. Altapress.ru рассказывает подробнее.

Зонты.
Зонты.
unsplash.com

День Николы Теслы. 10 июля — день рождения одного из самых противоречивых и необычных персонажей мировой науки, Николы Теслы.

Никола Тесла получил широкую известность благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, электродвигателя и многофазных систем, которые позволили совершить так называемый второй этап промышленной революции.

Современники называли его «святым заступником современного электричества» и «человеком, который изобрел XX век».

Зонт.
Зонт.
freepik.com/pressfoto

День полета на зонтике. В традиционном понимании зонты предназначаются, как защита от дождя, а самые первые были сделаны, чтобы прятаться от солнца. А в День полета на зонтике нужно вспомнить о сказочной Мэри Поппинс и задуматься о ветре перемен.

Сегодня нужно отправить в полет свою мечту и унестись ввысь вслед за ней. Перемены обязательно будут. Они всегда рядом, надо только открыться для них и сказать, что вы их очень ждете.

Медоносная пчела.
Медоносная пчела.
ru.wikipedia.org

День «Не наступите на пчелу». Пчелы – это весьма интересные и загадочные насекомые – трудоголики.

К сожалению, из-за проблем с экологией во всех уголках земного шара фиксируется их массовая гибель.

День «не наступите на пчелу» призван повысить информированность современного общества об этой проблеме.

Футбол.
Футбол.
unsplash.com

День рождения футбольного свистка. Официально считается, что впервые футбольный свисток был использован 10 июля 1878 года в Англии.

Имя судьи, который рискнул применить во время матча, данное новшество, до наших дней не дошло.

Мусульманский праздник «Ат-Ташрик». «Ат-Ташрик» - это продолжение праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

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