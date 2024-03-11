День пандемии коронавируса. Интересные праздники, которые отмечают в мире 11 марта

День пандемии коронавируса

Коронавирус отметился персональным днем, объявленным по инициативе ВОЗ. В этот день в 2020 году ВОЗ объявила о ковид в качестве всемирной пандемии. Последствия пандемии насчитывают более 675 млн. случаев заболевания и 6,87 млн. подтвержденных случаев смерти.

Мошенников надо остановить. unsplash.com

День разоблачений

Довольно важный день отмечается 11 марта. Он призывает к тому, чтобы информация, распространяемая в интернете, прошла проверку. Чтобы обман был разоблачен, а намеки стали яснее. Такой день помогает нам прояснить некоторые мифы и ложные новости, которые мы слышим каждый день.

Сумка для денег. открытые источники

Международный день поясной сумки

Международный день поясной сумки выпадет на вторую субботу марта. Многие люди страстно обожают этот предмет, равно как другие люди практически презирают барсетку. Тенденция носить поясную сумку возникла в 1980-х годах. Этот предмет действительно полезен, поэтому и заслужил персонального праздника.

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