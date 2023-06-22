Важные слова о Дне памяти и скорби в прозе
В День памяти и скорби хочу каждому из нас пожелать мира и здоровья. Пусть никогда ни нам, ни нашим детям, ни внукам не придётся просыпаться от страшных звуков войны. Цените то, что имеете, берегите себя и близких, с благодарностью и теплотой души вспоминайте подвиги наших героев, с любовью и радостью встречайте каждый свой день.
Желаю, чтобы этот день, как рубец, пролег на сердце каждого из нас. И пускай эта незаживающая рана навсегда станет символом мировой трагедии, унесшей миллионы человеческих жизней. Помните, скорбите и никогда не позвольте повториться тому, что заставляет плакать не только людей, но и саму матушку — землю.
В день памяти и скорби, пусть в душе навсегда останутся воспоминания о тех событиях, чтобы наши потомки помнили все то, что было сделано для того, чтобы они жили. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а пение птиц радует слух и сердце.
Важные слова о Дне памяти и скорби в стихах
Это день, который помнит
Вся наша страна.
День, когда, подумать страшно,
Началась война!
Мы зажжем сегодня свечи,
Принесем цветы,
Но не станет сердцу легче —
Помним и скорбим.
Помним тех, кто жизнь отдал.
Тех, кто взял Берлин.
Мы за жизнь и за свободу
Вас благодарим!
Прошло много лет, но ничто не забыто.
Мы помним события те,
Когда в сорок первом в разгаре июня
Узнала страна о войне.
И мирное небо окрасилось в черный,
И жизнь пролетала, как миг.
Не многие с фронта вернулись в те годы,
Не счесть тех, кто в схватке погиб!
И в день этот страшный и даже ужасный
Мы помним о них и скорбим,
За жизнь, за весну, за любовь, за победу,
За подвиг их благодарим.
Спокойный день в конце июня.
Спала размерено страна.
Но в тишину советских будней
С размахом ворвалась война.
Земля под взрывами стонала,
И смерть все видели в лицо.
В ту пору полегло немало
И мирных граждан, и бойцов.
Хоть ужас тот мы не застали,
Дай Бог и в будущем не знать,
Сегодня с грустью и печалью
Пришли мы павших поминать!
Важные слова о Дне памяти и скорби в смс
Двадцать второе июня —
Скорби и памяти день.
Мир был еще накануне,
Утром войны легла тень!
Сколько бы лет ни минуло,
Нам этот день не забыть.
Помним, что всё это было,
Боль от потерь не избыть!
Так много жизней унесла
С фашистами война.
Всё это помнит и скорбит
Великая страна.
И даже через сотни лет
Не стихнет боль в сердцах.
Благодарим за нашу жизнь
Сквозь слезы на глазах!
По всем, ушедшим в мир иной,
Тоскуем искренне сегодня,
Глазами плачем и душой,
И нет спасения от скорби.
Печали не унять годам,
И время раны не излечит,
Но пусть спокойно спится вам,
А мы вас помнить будем вечно.