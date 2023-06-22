Это день, который помнит

Вся наша страна.

День, когда, подумать страшно,

Началась война!



Мы зажжем сегодня свечи,

Принесем цветы,

Но не станет сердцу легче —

Помним и скорбим.



Помним тех, кто жизнь отдал.

Тех, кто взял Берлин.

Мы за жизнь и за свободу

Вас благодарим!

Прошло много лет, но ничто не забыто.

Мы помним события те,

Когда в сорок первом в разгаре июня

Узнала страна о войне.



И мирное небо окрасилось в черный,

И жизнь пролетала, как миг.

Не многие с фронта вернулись в те годы,

Не счесть тех, кто в схватке погиб!



И в день этот страшный и даже ужасный

Мы помним о них и скорбим,

За жизнь, за весну, за любовь, за победу,

За подвиг их благодарим.