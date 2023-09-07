7 сентября
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Жизнь

День памяти Google и другие интересные праздники 7 сентября

Всемирный день барабанщиков, День поиска талантов и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 7 сентября.

Google.
Google.
CC0

День памяти Google

Несмотря на то, что доменное имя google.com было зарегистрировали 15 сентября 1997 года, а сама компания официально зарегистрирована 4 сентября 1998 года, согласно корпоративным документам День памяти Google отмечают 7 сентября.

Путешествие.
Путешествие.
unsplash.com

День рассказывания историй о летних путешествиях

По одной из версий этот необычный праздник придумали моряки Ост-индской торговой компании. С начала осени из-за нестабильной погоды Южных морей они прекращали свои плавания, пережидая сезон тропических муссонов на берегу. Они с удовольствием вспоминали о своих летних путешествиях, делясь захватывающими рассказами в европейских пабах.

Закатное небо.
Закатное небо.
Михаил Хаустов

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Этот праздник учредила Генассамблея ООН в 2019 году. Его целью — укрепление международного сотрудничества в улучшении качества и чистоты воздуха.

Барабанные палочки.
Барабанные палочки.
СС0

Всемирный день барабанщиков

7 сентября отмечают такой интересный праздник, как Всемирный день барабанщиков. По мнению историков, первые барабаны начали использовать еще первобытные люди. С их помощью они выстукивали ритм для своих ритуальных танцев. Современные прообразы барабанов обнаружили археологи на раскопках Месопотамии.

Глобальный день поиска талантов

Этот праздник посвящен так называемым хедхантерам, рекрутерам и кадровым менеджерам – специалистам, которые занимаются поиском редкого и высокопрофессионального персонала для коммерческих компаний.

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