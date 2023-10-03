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Жизнь

День ответов на незаданные вопросы и другие интересные праздники 4 октября

Всемирная неделя космоса, Международный день гудка на флейте и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 4 октября.

Аксессуары для домашних животных.
Аксессуары для домашних животных.
СС0

Всемирный день защиты животных

Организация празднования Всемирного дня защиты животных объединяет движение за защиту животных, превращая его в глобальную силу, направленную на то, чтобы сделать мир лучше для всех животных.

Деловой разговор.
Деловой разговор.
Фото: freepik, автор katemangostar.

День ответов на незаданные вопросы

Этот день овеян некой тайной, издавна люди верят, что ответы на такие вопросы приходят сами собой, из подсознания. Но проще все-таки решиться и озвучить то, что волнует, в этот день.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Всемирная неделя космоса

В этот день стартует неделя космоса, дата назначена ООН еще в 1999 году. 4 октября запущен первый искусственный спутник Земли, а 10 октября подписан Договор о принципах деятельности государств по исследованию космоса.

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