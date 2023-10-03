День ответов на незаданные вопросы и другие интересные праздники 4 октября

Всемирный день защиты животных
Организация празднования Всемирного дня защиты животных объединяет движение за защиту животных, превращая его в глобальную силу, направленную на то, чтобы сделать мир лучше для всех животных.
День ответов на незаданные вопросы
Этот день овеян некой тайной, издавна люди верят, что ответы на такие вопросы приходят сами собой, из подсознания. Но проще все-таки решиться и озвучить то, что волнует, в этот день.
Всемирная неделя космоса
В этот день стартует неделя космоса, дата назначена ООН еще в 1999 году. 4 октября запущен первый искусственный спутник Земли, а 10 октября подписан Договор о принципах деятельности государств по исследованию космоса.