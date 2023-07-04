4 июля
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Жизнь

День отдыха от праздников и еще три торжества, которые отмечают 4 июля

День отмазок, День отдыха от праздников и День Алисы в Стране чудес отмечают в мире 4 июля.

Праздник, шарики в небе.
Праздник, шарики в небе.
CC0

1. День отмазок. Жители многих стран мира отмечают 4 июля необычный праздник - день отмазок.

Если человек не хочет что-то делать, он пытается придумать благовидный предлог, чтобы отмазаться от нелюбимого занятия.

Но здесь очень важно знать меру - придуманные отговорки не могут быть обидными и ни в коем случае, ваши отмазки не должны касаться срочных и важных дел.

2. День отдыха от праздников.

Даже от праздников и бесконечного веселья можно устать, особенно, если организация торжеств - ваша работа.

4 июля вы можете взять выходной, чтобы наконец-то отдохнуть от большого скопления людей, музыки и шумных застолий и провести этот день в одиночестве.

Примечательно, но даже в этот день нашлось еще несколько праздников, которые можно отметить.

&quot;Алиса в Стране Чудес&quot;.
"Алиса в Стране Чудес".
kinopoisk.ru

3. День Алисы в Стране чудес.

Именно 4 июля 150 лет назад в свет вышло первое издание книги Чарльза Джонсона «Алиса в стране чудес».

С тех пор поклонники празднуют этот день, как дату рождения одной из самых необычных, интересных и загадочных сказочных героинь.

4. День джекфрута.

Праздник посвящен джекфруту - крупному тропическому плоду с колючей кожицей.

Он также знаменит тем, что является лучшей альтернативой мясу, а содержащиеся в нем питательные вещества способны помочь в борьбе с раком, астмой, лихорадкой и высоким давлением.

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