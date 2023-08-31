День шепота трав и другие интересные праздники 31 августа

День борьбы с провалами в памяти, Международный день лиц африканского происхождения и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 31 августа.

Международный день лиц африканского происхождения

Впервые этот праздник отмечался 31 августа 2021 года. Устанавливая эту памятную дату ООН, стремится ликвидировать расовую дискриминацию лиц, имеющих африканское происхождение.

День блога

Идея отмечать День блога пришла интернет-пользователям в голову в 2005 году. Его инициаторы призывают посвятить этот праздник знакомству с товарищами из разных стран мира и с разными интересами. Для этого нужно написать пять коротких рецензий на авторские блоги и разместить из вместе со ссылками на своей страничке в социальных сетях.

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам. Фото предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"

День борьбы с провалами в памяти

Ежегодно 31 августа во всем мире празднуется День борьбы с провалами в памяти. Инициатором создания этого праздника несколько лет назад выступила Всемирная организация по борьбе с болезнями мозга. Его цель – оказание поддержки людям, которые испытывают сложности с освоением и запоминанием информации в обыденной жизни.

Головная боль. Усталость СС0

День шепота трав

31 августа отмечается замечательный праздник – День шепота трав – день, когда все северное полушарие прощается с летом. В честь этого праздника нужно обязательно посидеть на лужайке и послушать шепот трав. Быть может они скажут вам что-то очень важное, что-то, что сможет кардинально изменить вашу жизнь.

Международный день осведомленности о передозировке

Впервые этот праздник отмечался в 2001 году в австралийском Мельбурне. С тех пор он распространился на весь мир и приобрел статус международного. Главной задачей этой праздничной даты является повышение осведомленности общества о передозировках лекарственными препаратами, которые в большинстве случаев приводят к смерти человека.