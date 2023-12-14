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Жизнь

День обезьян, птиц души и не только. Какие праздники отмечают 14 декабря

14 декабря отмечают три необычных праздника - День обезьян, День выпускания птиц души и День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Altapress.ru рассказывает о них подробнее.

Обезьяна.
Обезьяна.
архив ООО "Барнаульский Зоопарк "Лесная сказка"

День обезьян

День обезьян придумали студенты Мичиганского университета в 2000 году. Один из ребят в шутку объявил, что теперь 14 декабря - это День обезьян.

Студенты даже устроили в честь этого праздник. Идея пришлась по душе пользователям интернета, и вскоре праздник стал неофициально международным.

Зоологи и работники зоопарков тоже поддержали эту дату. Зоопарки стали готовить в День обезьян праздничную программу. В этот день посетителям рассказывают об интересных и редких видах обезьян, а дети могут поближе познакомиться с животными.

Обезьяны.
Обезьяны.
из открытых источников в интернете

День выпускания птиц души

Этот красивый праздник связан с восточнославянской мифологией.

Так славяне слагали легенды и сказки о волшебных птицах Сирин, Алконост и Гамаюн. Они считались воплощением человеческой души, могли управлять стихиями и имели дар пророчества.

Люди верили, что в каждой душе тоже гнездятся птицы. И именно 14 декабря важно разбудить задремавшую птицу и выпустить ее на волю - творить добро, расти и процветать.

Скворец, птица.
Скворец, птица.
СС0

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Авария 26 апреля 1986 года потрясла не только Украину и Россию, но и весь мир.

Чтобы отблагодарить и восхвалить участников ликвидации последствий аварии, на Украине утвердили отдельный праздник - 14 декабря. В этот день газета "Правда" опубликовала сообщение о том, что закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии — митинги, возложения цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.

Специалисты, считающие 14 декабря своим праздником, между собой называют его Днем ликвидатора.

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