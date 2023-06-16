День морской черепахи и африканских детей. Необычные праздники 16 июня

- День морской черепахи. Эти удивительные создания уже жили на Земле во времена динозавров - то есть более 100 млн лет назад. Они населяют тропические и субтропические океанские воды по всему миру. Некоторые виды способны выдерживать огромное давление, погружаясь в океан на глубину до 900 м. Однако из-за охоты человека и загрязнения океанов численность морских черепах сократилась на 80%.
- День рождения "Артека". Знаменитый детский лагерь "Артек" был основан 16 июня в 1925 году. Изначально он был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. В первый день открытия лагерь состоял всего из четырех больших брезентовых палаток. На сегодняшний день инфраструктура детского центра включает в себя более 400 зданий и сооружений.
Детский лагерь "Артек".
artek.org.
- Международный день семейных денежных переводов. Учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. В этот день ООН призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственных организаций и всех членов общества в целом посредством индивидуальных и коллективных действий добиваться максимальной эффективности денежных переводов.
- Международный день африканского ребенка. Учрежден по инициативе Организации африканского единства. Дата связана с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Активистов расстреляли силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения.