День молодежи — 24 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с перцем,

Праздник — полный позитив.

Я желаю перспектив,

Крутых планов и везенья,

Драйва, смеха, настроения

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же — молодежь!

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!