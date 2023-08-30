День Мирона: традиции и приметы на 30 августа

Традиции на День Мирона

Православная церковь чтит память святого мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и пострадал в 250 году. Почитается в лике священномучеников.

В этот день принято помогать вдовам, сиротам, семьям, которые остались без мужчин. Помогали чем можно — деньгами, едой, урожаем, какими-либо делами на огороде и в саду, рубили дрова, ремонтировали дом и так далее.

Стоит избавиться от всего старого и ненужного. Если в доме есть старые вещи, которыми никто не пользуется, их стоит выбросить.

Урожай. Анна Зайкова

Что запрещено делать на День Мирона

Ходить в храм, на кладбище, а также поминать нечисть.

Долго смотреться в зеркало — нечистая сила может красоту украсть.

Поднимать вещи с земли, особенно на перекрестках и вблизи них.

Природа. unsplash.com

Народные приметы на 30 августа 2023 года

Утром роса или туман — будет хорошая погода.

Красный восход сегодня — к ветру.

Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.

Звезды сильно мерцают — к ясному дню.

Лягушки выходят на сушу — к дождю.

Темные тучи — к затяжному ненастью.

Золотистый цвет зари — к теплу.

Иней — следующий год окажется урожайным.

Теплое и солнечное утро — к ранней весне.

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