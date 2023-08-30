День Мирона: традиции и приметы на 30 августа

Традиции на День Мирона
Православная церковь чтит память святого мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и пострадал в 250 году. Почитается в лике священномучеников.
В этот день принято помогать вдовам, сиротам, семьям, которые остались без мужчин. Помогали чем можно — деньгами, едой, урожаем, какими-либо делами на огороде и в саду, рубили дрова, ремонтировали дом и так далее.
Стоит избавиться от всего старого и ненужного. Если в доме есть старые вещи, которыми никто не пользуется, их стоит выбросить.
Урожай.
Анна Зайкова
Что запрещено делать на День Мирона
- Ходить в храм, на кладбище, а также поминать нечисть.
- Долго смотреться в зеркало — нечистая сила может красоту украсть.
- Поднимать вещи с земли, особенно на перекрестках и вблизи них.
Природа.
unsplash.com
Народные приметы на 30 августа 2023 года
- Утром роса или туман — будет хорошая погода.
- Красный восход сегодня — к ветру.
- Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.
- Звезды сильно мерцают — к ясному дню.
- Лягушки выходят на сушу — к дождю.
- Темные тучи — к затяжному ненастью.
- Золотистый цвет зари — к теплу.
- Иней — следующий год окажется урожайным.
- Теплое и солнечное утро — к ранней весне.