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Жизнь

День медведя - 13 декабря. 5 фактов о косолапом хозяине леса

В России 13 декабря празднуют День медведей. Считается, что в этот день косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны. Altapress.ru рассказывает 5 интересных фактов о хозяине леса.

Медведь.
Медведь.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

1. Медведь для людей издавна был больше, чем хищник. Его считали хозяином леса и подобострастно боялись даже произносить его истинное имя - бер или берл. Потому хищника и стали называть "медведем" - тот, кто ведает медом.

2. Даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач…

Медведь.
Медведь.
CC0

3. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. Нынешние четыре вида хищника происходят от одного предка - этрусского медведя, жившего 1-2 миллиона лет назад.

4. Есть предположение, что выражение "Первый блин - комом" вовсе не про неудачный блинчик. А про то, что угощение в первую очередь отдавали медведю, которого еще называли как "ком" - в честь ягоды "команики".

Медвежонок.
Медвежонок.
CC0

5. Длина бурого медведя может достигать 3 метров, а вес – 800 кг.

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