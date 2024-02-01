День лифтовика, десерта и Робинзона Крузо. Какие необычные праздники отмечают 1 февраля

В первый день февраля отмечают несколько необычных праздников — День лифтовика, Международный день десерта и День Робинзона Крузо.

День лифтовика

Работники лифтового хозяйства, или попросту лифтовики, отмечают свой профессиональный праздник 1 февраля. Дата не официальная, однако она имеет исторические основания. В этот день в 1949 году вышло Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов».

После тяжелого периода Великой Отечественной войны советские города активно восстанавливали. Заодно их модернизировали и развивали жилищный фонд. В скором времени дома становили все выше, и гражданам было тяжело подниматься на верхние этажи. Тут на помощь и пришел волшебный лифт.

Сейчас трудно представить современную жизнь без этого чуда техники. Особенно стал востребован грузовой лифт. Теперь ремонтники могут беречь свои спины и не тащить тяжелое пианино на 10 этаж.

Лифт. В лифте. Altapress.ru

Международный день десерта

В начале года в мире отмечают много "вкусных" праздников - например, День пирога и День эскимо. К гастрономическим датам можно отнести и День десерта.

Каждая страна может похвастаться своим фирменным десертом: американский чизкейк, восточная пахлава, японское мотти, бельгийский шоколад и так далее.

Кстати некоторые отмечают День десерта 12 ноября. Точную дату еще не определили, так как праздник не официальный. Но любители вкусной еды могут отпраздновать его дважды.

Мороженое, десерт. СС0

День Робинзона Крузо

День Робинзона Крузо предложил отмечать американский журнал, посвященный датам и событиям, "Chase's Calendar of Events". Он посвящен азартным приключениям и путешествиям.

Дата приурочена к спасению шотландского боцмана Александра Селькирка. В 1704 году он серьезно поссорился с капитаном корабля, и за это его высадили на необитаемый остров, где он провел пять лет.

Судьба у Селькирка оказалась незавидной - к моменту своего спасения он одичал на острове. Зато его история вдохновила Даниэля Дефо на написание известного романа.

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