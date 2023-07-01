Международный день кооперативов - 1 июля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Счета, финансы, планы и кредиты —

Всем этим вечно голова забита.

И каждый раз ответ вам будет краток,

Но что поделать? Вы — кооператор.



Найдите время, чтоб сегодня отдохнуть,

В веселье с головой прямо нырнуть,

И праздник провести весьма достойно,

Расслабиться по полной, но пристойно.

Желаю в этот день кооперации

Успеха выше всяких облаков,

И чтоб от плана до реализации

Было всего несколько шагов!



Пускай всегда находится решение

Дружным вашим кооперативом,

Чтоб в жизни вашей каждое мгновение

Наполнялось только позитивом!