Международный день кооперативов - 1 июля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем кооперативов прозе
С Международным днем кооперативов. Поздравляем и желаем успехов и благополучия. Пусть все поставленные цели, будут достигнуты. Будьте успешными людьми!
Поздравляем всех специалистов с Международным днем кооперативов! Желаем финансового благополучия, процветания и успехов в работе. Пусть любая задача будет вам по плечу, а уверенность в будущем развеет все сомнения!
Господа кооператоры и все те, кто имеет хоть небольшое отношение к этому дню, позвольте пожелать вам успехов во всех делах. Пусть все ваши новые идеи смело воплощаются в жизнь и будут обречены на успех. Пусть прибыль будет высокой, а затраты — низкими. С праздником, с международным днем кооперации!
Поздравления с Днем кооперативов в стихах
Счета, финансы, планы и кредиты —
Всем этим вечно голова забита.
И каждый раз ответ вам будет краток,
Но что поделать? Вы — кооператор.
Найдите время, чтоб сегодня отдохнуть,
В веселье с головой прямо нырнуть,
И праздник провести весьма достойно,
Расслабиться по полной, но пристойно.
Желаю в этот день кооперации
Успеха выше всяких облаков,
И чтоб от плана до реализации
Было всего несколько шагов!
Пускай всегда находится решение
Дружным вашим кооперативом,
Чтоб в жизни вашей каждое мгновение
Наполнялось только позитивом!
Международный день кооперации —
Праздник для всей нации.
Помнит пусть его весь мир
И закатит громкий пир.
Не для кого то, а для вас
Праздник был, чтоб высший класс.
Чтобы было вам что вспомнить,
На всю жизнь вашу запомнить.
Поздравления с Днем кооперативов в смс
Желаю вам взаимопонимания,
Совместного большого процветания,
Финансовой успешной операции
И продуктивнейшей кооперации!
Кооператоров сегодня
Мы поздравляем от души,
Пусть труд их будет не напрасен,
Им сил мы пожелать спешим!
Кооперации полезны,
Об этом знают всех вокруг,
Так будьте счастливы, ребята,
Вы вместе, каждый другу друг.
В День кооперации
Тебе желаю очень —
Характер, словно панцирь,
Чтоб был таким же прочным!
Вопросы чтоб мгновенно
Тобой всегда решались,
А прибыль, непременно,
С годами повышалась!