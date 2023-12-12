12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

День Конституции 2023: история и традиции праздника

День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Именно в этот день в 1993 году на всенародном голосовании приняли ныне действующий основной закон страны.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.
В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"
1
Когда появился День Конституции РФ?

12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум по принятию основного закона России. Проголосовать пришли 58,2 млн россиян (54,8 % от всего числе избирателей).

Текст конституции разрабатывали более тысячи авторов на протяжении трех с половиной лет. Примерно за месяц до голосования проект подписал президент России Борис Ельцин. Спустя два дня окончательный текст напечатали в крупнейших газетах страны, чтобы каждый гражданин России мог ознакомиться с основным законом.

Большинство избирателей проголосовали за принятие конституции. Спустя две недели она вступила в силу.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.
2
О чем основной закон страны?

Конституция — это главный нормативный правовой документ, в котором зафиксирован государственный строй страны. Она регулирует процесс образования и систему управления.

Кроме того, в Конституции определены права и свободы человека. Она имеет высшую юридическую силу, а это означает, что каждый принимаемый властями закон не может ей противоречить.

3
Сколько раз вносили поправки в Конституцию?

За всю историю конституции приняли 16 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст.

Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о внесении изменений в ст. 65, где перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда поправка касалась корректировки названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании.

Затем в 2008 году приняли важные поправки в ст. 81 и 96 - об увеличении срока полномочий главы государства с четырех до шести лет, а депутатов Государственной думы - с четырех до пяти лет.

Последние поправки внесли 3 июля 2020 года. Действующий президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". Документ предусматривал 206 поправок к 42 статям конституции.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.
4
Как в России отмечают этот праздник?

Раньше День Конституции был выходным днем вплоть до 2004 года. Затем с 1 января 2005 года его снова сделали рабочим.

Пусть праздник сейчас отмечают в будний день, но это не мешает устраивать различные патриотические мероприятия, торжественные митинги и круглые столы.

Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан. Представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства.

5
Поздравления с Днем Конституции РФ

В Конституции страны
Все права закреплены,
Чтобы каждый гражданин
Знал, что он здесь не один.

Право нужно уважать
И других не унижать,
Жить всегда в законных рамках,
Позабыть о речи хамской.

Конституции желаю,
Пусть ее не нарушают,
И еще десятки лет
Служит этот документ!

С Днем Конституции сердечно
Я поздравляю вас, народ.
Пускай сбываются желанья,
Пускай всегда во всем везет.

Страна пусть наша процветает,
В почете будет пусть закон,
На радость, счастье и удачу
Желаю брать всегда уклон.

Свершений вам и новых взлетов,
Большого счастья и любви,
Патриотизм, добро и смелость
Пускай всегда кипят в крови.

С днем Конституции вас поздравляем,
Море надежд и удачи желаем,
Чтобы страна процветала, росла,
Лучшею Родиной в мире была!

Пусть будет радость, тепло и здоровье,
Солнышко, счастье, везение с любовью,
Гордо пусть реет наш флаг над страной —
Самой любимой и самой родной!

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость