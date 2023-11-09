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День книги Мировых рекордов Гиннесса и другие интересные праздники 9 ноября

Международный день против фашизма и антисемитизма, День антиядерных акций, а также другие важные и интересные праздники, которые отмечают в мире 9 ноября.

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Спорт . Бег.

Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса

В сборник мировых рекордов, выпускаемый ежегодно, попадают не только достижения человека, но и различные природные величины. Первый вариант Книги рекордов Гиннеса был опубликован 9 ноября 1955 года.

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Международный день антиядерных акций

Ежегодно 9 ноября в мире отмечают Международный день антиядерных акций. Праздник учредили по Инициативе ООН, его девиз звучит так: «Мы выбираем будущее без радиации!»

Международный день против фашизма и антисемитизма

Праздник был установлен в память о событиях ночи с 9 на 10 ноября 1938 года, когда в Германии начался массовый еврейский погром, который впоследствии получил название «Хрустальной ночи».

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