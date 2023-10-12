День кадрового работника - 12 октября. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Дорогие наши кадровики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья!

Поздравляю с днем кадровика! Ваш труд очень важен и ценен для организации и для любого человека. Вы — связующее звено, соединяющее всех в единое целое. Пусть всегда вам попадаются только приятные люди с обеих сторон.