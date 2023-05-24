Вы в центре всех событий —

Кто празднует рождение,

Прибытие, убытие,

Прогулы, увольнение.



Желаем вам сюрпризов,

Желаем вам здоровья,

Чтоб все, кто с вами встретился

Вас вспоминал с любовью.



Чтоб утро начиналось

Для вас любимым делом

И все, о чем мечталось,

Осуществить хотелось.

Хочу сейчас поздравить

Вас с Днем кадровика!

Пускай работа будет

Приятна и легка.



Пусть будет шеф доволен

Толковым коллективом

И поощряет щедро

За труд Ваш кропотливый.



Желаем Вам здоровья,

Прекрасной интуиции

И отпусков с размахом

Лишь в Каннах или в Ницце.