День гуляний по крышам и другие необычные праздники 29 августа

День долголетия, день рождения мотоцикла и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 29 августа.

День рождения мотоцикла

29 августа 1885 года немецкий инженер Готлиб Даймер получил патент на изобретение мотоцикла.

Мотоцикл. Предоставлено altapress.ru

День гуляний по крышам

Этот яркий и веселый праздник посвящен, пожалуй, самому необычному времяпрепровождению – гулянию по крышам. Обычный человек даже не задумывается о том, насколько чудесным местом являются крыши. Праздничная дата наверняка будет встречена с восторгом романтиками, влюбленными, трубочистами, котами и Карлсоном, который живет на крыше.

День бархатных туфелек

29 августа отмечается очень женственный праздник – День бархатных туфелек. Он посвящен удобной обуви из бархатных тканей, которая способна стать превосходным дополнением не только вечерних, но и повседневных образов.

Туфли, обувь. pixabay.com/

День "Больше трав, меньше соли"

Организаторы этого праздника призывают людей во всем мире перестроить свой рацион питания и заменить в домашних блюдах соль на травы. Такой простой шаг благотворно скажется на вашем здоровье, позволит прожить долгую и счастливую жизнь.

Международный день действий против ядерных испытаний

Праздник был учрежден Генассамблеей ООН в 2009 году. Эта трагичная дата призвана напомнить людям во всем мире, что жертвами более, чем 2000 ядерных испытаний, которые были проведены в двадцатом веке стали не только десятки тысяч людей, которые заболели и умерли от лучевой болезни и онкологии, но и уникальная природа нашей планеты.

Вид на эпицентр взрыва. 29 августа 1949. Ядерные испытания РФЯЦ-ВНИИЭФ, russiainphoto

День долголетия

29 августа в мире отмечается день долголетия. Он призван напомнить людям о том, как важно заботиться о себе и своем здоровье, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, чтобы прожить, как минимум до 99-100 лет.