День государственного флага России - 22 августа. Что за праздник и как отмечают

День государственного флага России как праздник появился чуть позднее получения триколором вновь обретенного статуса национального флага - в 1994 году.

История

С каждым годом размах праздника все больше.

Истории триколора более трех сотен лет. Создателем считается Петр I, выпустивший в 1705 году указ, который обязывал все суда плавать только под бело-сине-красным флагом.

Однако государственным триколор стал только в 1896 году.

День флага учредили во время знаменитого августовского путча. А 22 августа полотнище и тремя цветами официально водрузили на московском Белом доме.

Кстати

Изначально цвета назывались как «белый», «лазоревый» и «алый». Их сменили на более привычные только в 1993 году после подписания положения, в котором флаг описывался именно ккак полотнище с белой, синей и красной полосами.

Триколор в окне. Барнаульцы присоединились к акции «Флаги России. 9 мая». Дмитрий Лямзин

Традиции

В День государственного флага России по стране проходят торжественные шествия, спортивные соревнования, авто-, мото- и велопробеги, флешмобы, концерты, конкурсы. Все это должно демонстрировать важность государственных символов России.

Обычно праздник начинается с поднятия флага под гимн России. И вообще в этот день флаги РФ украшают здания, транспорт, их также носят в руках.

В этот же день высокопоставленные лица страны обычно выступают перед гражданами с поздравлениями и вручают государственные награды.

Не забывают о трагических событиях 1991 года. Так, в Москве проходит возложение цветов к монументу погибших во время путча.