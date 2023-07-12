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Жизнь

День фотографа - 12 июля. Идеально выстроенные поздравления в прозе, стихах и смс

День фотографа отмечают 12 июля. Altapress.ru подготовил яркие поздравления в стихах, прозе и смс.

Животные и фотоаппараты.
Животные и фотоаппараты.
boredpanda.com

Поздравления с Днем фотографа в прозе

Поздравляю с днем фотографа! Желаю, независимо от квалификации, и профессионалам и любителям — счастья от красивых кадров. Большой радости от реализации своего потенциала, проецируемого на фото. Совершенствуйте, экспериментируйте, пробуйте новые подходы и всевозможные ракурсы. Вы — глаза мира, добра вам!

Поздравляю тебя с днем фотографа! Желаю тебе самых необычных, завораживающих находок, красивых мест и креативных идей, выраженных в твоих работах. Вдохновения тебе, невероятных приключений, желаемых предложений и очень хорошей прибыли.

С Днем фотографа тебя! Пусть твой объектив запечатлевает только приятные моменты, а снимки отличаются оригинальностью и полнотой жизни и красок. Желаю, чтобы работа всегда приносила удовольствие, муза никогда не покидала. Пусть жизнь будет в достатке. Счастья тебе, дорогой фотограф!

Животные и фотоаппараты.
Животные и фотоаппараты.
boredpanda.com

Поздравления с Днем фотографа в стихах

В День фотографа желаю
Ракурсы легко ловить.
Больше получать заказов,
Много денежек рубить.

Пусть почаще удаются
Кадры уникальные,
А идеи возникают
Все сверхгениальные.

Изменяйся, развивайся
И не стой на месте.
И однажды на весь мир
Станешь ты известен.

Полет стрижа, росы слеза
Навек остались в ваших кадрах.
Любви бездонные глаза,
И крылья нежности во взглядах,

И мощь волны, и солнца блик,
Мерцанье звезд в бездонной сини...
Лишь вы поймать способны миг.
Фотографы, за все спасибо!

Пусть вспышки счастья без конца
Дорогу жизни озаряют!
Даешь улыбку в пол-лица!
Стоп-кадр. Отснято. Поздравляем!

Свет и тени подобрать,
Верно объектив настроить
Каждый день спешишь опять,
Чтобы свой доход утроить.

В фотографии ты спец,
Ловишь нужные моменты.
Каждый взрослый и юнец
Хочет стать твоим клиентом.

Пусть за качество работ
Тебя люди восхваляют.
И внушительный доход
Тебе в руки поступает!

Животные и фотоаппараты.
Животные и фотоаппараты.
boredpanda.com

Поздравления с Днем фотографа в смс

Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив.
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив.

Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая всё вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!

Ловите редкие моменты,
Пусть будет четким каждый кадр.
Зовёт в мир фото-комплиментов
Ваш удивительнейший дар.

Я в День фотографа желаю
Вам позитива и удач.
Пусть счастье крепко обнимает.
Волшебных фонов и задач!

Фотография для человека —
Это память навсегда.
И она несет нам чувства
Через многие года.

Так прими же поздравления,
Творческих тебе побед.
От судьбы вознаграждение.
Труд твой благодарностью воспет.

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