24 июля
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Жизнь

День флориста - 24 июля. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

День флориста в России принято отмечать 24 июля. Это — праздник творческих личностей, которые не только любят, но и умеют обращаться с цветами. Altapress.ru подготовил изящные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Букеты и композиции.
Букеты и композиции.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Поздравления с Днем флориста в прозе

Поздравляю с Днем флориста! Цветы — украшение нашего мира, радость нашей души. И я искренне желаю, чтобы твоя интересная профессия каждый день влекла тебя не на нудную и однообразную работу, а на творческие поиски прекрасных идей и композиций, волшебных сочетаний красок и ароматов. Желаю любви, гармонии и счастья, чтобы легкими движениями рук и с вдохновением сердца создавать чудесные картины из цветов.

Пусть цветами каждый день будете окружены. Чтобы аромат их поднимал настроение, окружал шлейфом радости и нежности. Пусть каждый собранный с любовью букет заставляет гордиться собой, своей работой и просто дарит ощущение свободы. Поздравляю!

Поздравляю с Днем флориста и от души желаю цветочного настроения, приятного удивления, ежедневного вдохновения, невероятного счастья и волшебных красок любви! Пусть каждый день дарит цвет радости и восторга, пусть каждый миг будет наполнен цветочным ароматом романтики и красоты!

Букеты и композиции.
Букеты и композиции.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Поздравления с Днем флориста в стихах

Композицию любую
Можешь сделать из цветов.
Красоту создашь такую —
Просто нет на это слов!

Во флористике ты — гений,
И желаю в этот час,
Чтобы радостных мгновений
Накопилось про запас!

Чтобы, как охапка маков,
Каждый день прекрасным был,
И вся жизнь вдруг стала сладкой,
И успех тебя накрыл!

От цветочных композиций
Просто глаз не оторвать.
Тебе нравится, трудиться,
Чтоб шедевры создавать.

Ты флорист непревзойденный,
Все дела горят в руках.
И нежнейшие бутоны
Расцветают на глазах.

Пусть же кроме восхищенья
Твой столь важный труд несёт
От клиентов уваженье
И внушительный доход.

Ты флорист отличный просто!
Букеты славные творишь,
Желаю я в карьере роста,
Ведь ты на месте не стоишь!

Уроки, опыт, мастер-классы —
Ты успеваешь все всегда!
Ты выполняешь так заказы,
Что все твердят лишь: «Красота!»!

И я желаю наслаждение
От дел цветочных получать,
А зарплаты повышение
Тебя пусть будет вдохновлять!

Букеты и композиции.
Букеты и композиции.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Поздравления с Днем флориста в смс

С Днем флориста поздравляю,
И желаю вдохновения,
Мир флористики пусть дарит
Лишь цветущие мгновения.

Креативные идеи
Пусть всегда вас посещают,
И желание совершенства
Никогда не покидает.

Вы создаете красоту,
Цветов благоухание,
И пусть подарит праздник вам
Любовь и процветание.

Вдыхайте жизни аромат
Приятный, легкий, сладостный,
И будет пусть в душе у вас
Свежо, волшебно, радостно!

С Днем флориста поздравляю,
Пусть всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.

Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.

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