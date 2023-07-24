День флориста - 24 июля. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем флориста в прозе
Поздравляю с Днем флориста! Цветы — украшение нашего мира, радость нашей души. И я искренне желаю, чтобы твоя интересная профессия каждый день влекла тебя не на нудную и однообразную работу, а на творческие поиски прекрасных идей и композиций, волшебных сочетаний красок и ароматов. Желаю любви, гармонии и счастья, чтобы легкими движениями рук и с вдохновением сердца создавать чудесные картины из цветов.
Пусть цветами каждый день будете окружены. Чтобы аромат их поднимал настроение, окружал шлейфом радости и нежности. Пусть каждый собранный с любовью букет заставляет гордиться собой, своей работой и просто дарит ощущение свободы. Поздравляю!
Поздравляю с Днем флориста и от души желаю цветочного настроения, приятного удивления, ежедневного вдохновения, невероятного счастья и волшебных красок любви! Пусть каждый день дарит цвет радости и восторга, пусть каждый миг будет наполнен цветочным ароматом романтики и красоты!
Поздравления с Днем флориста в стихах
Композицию любую
Можешь сделать из цветов.
Красоту создашь такую —
Просто нет на это слов!
Во флористике ты — гений,
И желаю в этот час,
Чтобы радостных мгновений
Накопилось про запас!
Чтобы, как охапка маков,
Каждый день прекрасным был,
И вся жизнь вдруг стала сладкой,
И успех тебя накрыл!
От цветочных композиций
Просто глаз не оторвать.
Тебе нравится, трудиться,
Чтоб шедевры создавать.
Ты флорист непревзойденный,
Все дела горят в руках.
И нежнейшие бутоны
Расцветают на глазах.
Пусть же кроме восхищенья
Твой столь важный труд несёт
От клиентов уваженье
И внушительный доход.
Ты флорист отличный просто!
Букеты славные творишь,
Желаю я в карьере роста,
Ведь ты на месте не стоишь!
Уроки, опыт, мастер-классы —
Ты успеваешь все всегда!
Ты выполняешь так заказы,
Что все твердят лишь: «Красота!»!
И я желаю наслаждение
От дел цветочных получать,
А зарплаты повышение
Тебя пусть будет вдохновлять!
Поздравления с Днем флориста в смс
С Днем флориста поздравляю,
И желаю вдохновения,
Мир флористики пусть дарит
Лишь цветущие мгновения.
Креативные идеи
Пусть всегда вас посещают,
И желание совершенства
Никогда не покидает.
Вы создаете красоту,
Цветов благоухание,
И пусть подарит праздник вам
Любовь и процветание.
Вдыхайте жизни аромат
Приятный, легкий, сладостный,
И будет пусть в душе у вас
Свежо, волшебно, радостно!
С Днем флориста поздравляю,
Пусть всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.
Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.