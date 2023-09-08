День финансиста - поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем финансиста в стихах
Пусть несёт День финансиста
Процветание и восторг,
Подрастает прибыль быстро,
Как удача и любовь!
Все мечты пусть воплотятся,
А карьера ввысь идёт,
Быстро множатся финансы
И в профессии везёт.
Ждёт успех пусть за порогом —
Удивит его размах,
Станет денег много-много,
Как побед во всех делах!
С днем финансиста поздравляю,
И от души я Вам желаю —
Чтоб цифры ровненько сходились,
И знания, опыт пригодились!
Чтоб сметы, ровные расходы,
Бюджет и четкие доходы,
И на работу настроение,
А в трудностях всегда терпения!
Поздравления с Днем финансиста в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — Днём финансиста. Желаю твёрдо и уверенно рулить финансовыми потоками; пусть всегда сходятся до копейки все отчёты и никогда финансы не поют романсы ни на работе, ни у вас дома. Здоровья вам, хорошего настроения, любите свою очень важную и нужную работу и будьте счастливы также и в личной жизни. С праздником вас!
В День финансиста хочется пожелать финансового достатка и семейного благополучия. Пусть в жизни все будет в порядке! Желаю ни в чем не нуждаться и все время прибавлять только хорошее. Удачи в работе, карьерного роста и личного счастья! С праздником!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть невзгоды будут под строгим учётом и жёстким контролем. Желаю, чтобы судьба инвестировала в счастье, любовь и крепкое здоровье. Пусть удача вкладывается в вашу жизнь под большим процентом, а курс радости никогда не падает.
Поздравления с Днем финансиста в смс
Деньги очень любят счет,
Было так извечно.
Пусть финансовый отчет
Будет безупречным.
Пусть свободно, без проблем
Сводятся балансы,
Чтоб бюджет, на зависть всем,
Не запел романсы!
В этот праздник финансиста
Пожелаем вам всего:
Счастья, доброты лучистой,
Искренности золотой.
Миллион смешных улыбок,
Денег, прибыли, любви.
В банке свой храните слиток.
Вечной ясной вам весны!
День сегодня непростой —
Праздник финансиста,
Будет пусть доход большой,
И в делах все чисто.
Не иссякнут никогда
Деньги в государстве,
И на все тебе года
Счастья и богатства!