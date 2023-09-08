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Жизнь

День финансиста - поздравления в стихах, прозе и смс

День финансиста России – профессиональный праздник работников финансовой сферы, выпадающий на 8 сентября. В этот день в 1802 году Александр I образовал Министерство финансов в России.

Квитанция, деньги.
Квитанция, деньги.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Поздравления с Днем финансиста в стихах

Пусть несёт День финансиста
Процветание и восторг,
Подрастает прибыль быстро,
Как удача и любовь!

Все мечты пусть воплотятся,
А карьера ввысь идёт,
Быстро множатся финансы
И в профессии везёт.

Ждёт успех пусть за порогом —
Удивит его размах,
Станет денег много-много,
Как побед во всех делах!

С днем финансиста поздравляю,
И от души я Вам желаю —
Чтоб цифры ровненько сходились,
И знания, опыт пригодились!

Чтоб сметы, ровные расходы,
Бюджет и четкие доходы,
И на работу настроение,
А в трудностях всегда терпения!

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Поздравления с Днем финансиста в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днём финансиста. Желаю твёрдо и уверенно рулить финансовыми потоками; пусть всегда сходятся до копейки все отчёты и никогда финансы не поют романсы ни на работе, ни у вас дома. Здоровья вам, хорошего настроения, любите свою очень важную и нужную работу и будьте счастливы также и в личной жизни. С праздником вас!

В День финансиста хочется пожелать финансового достатка и семейного благополучия. Пусть в жизни все будет в порядке! Желаю ни в чем не нуждаться и все время прибавлять только хорошее. Удачи в работе, карьерного роста и личного счастья! С праздником!

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть невзгоды будут под строгим учётом и жёстким контролем. Желаю, чтобы судьба инвестировала в счастье, любовь и крепкое здоровье. Пусть удача вкладывается в вашу жизнь под большим процентом, а курс радости никогда не падает.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Поздравления с Днем финансиста в смс

Деньги очень любят счет,
Было так извечно.
Пусть финансовый отчет
Будет безупречным.

Пусть свободно, без проблем
Сводятся балансы,
Чтоб бюджет, на зависть всем,
Не запел романсы!

В этот праздник финансиста
Пожелаем вам всего:
Счастья, доброты лучистой,
Искренности золотой.

Миллион смешных улыбок,
Денег, прибыли, любви.
В банке свой храните слиток.
Вечной ясной вам весны!

День сегодня непростой —
Праздник финансиста,
Будет пусть доход большой,
И в делах все чисто.

Не иссякнут никогда
Деньги в государстве,
И на все тебе года
Счастья и богатства!

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