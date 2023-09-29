День Ефимии. Приметы и традиции 29 сентября

Народные традиции Дня Ефимии
29 сентября считали, что гадание на костях птиц будет особенно правдивым. Например, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Потому день и прозвали — Птичьей косткой.
Также праздник имеет второе название – Птичье голошение. С наступлением морозов птицы улетают на юг, а в небе раздается их громкий клич.
Также в этот день было принято ходить в баню. По поверьям, в этот день нужно смыть все болезни и хорошенько пропариться. Тогда человек не будет болеть весь год.
Что нельзя делать на День Ефимии
- Идти в баню вчетвером и париться чужим веником — к ссорам и болезням.
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Ловить и есть рыбу — можно навлечь плохие новости или узнать страшную тайну.
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Плохой день для смены обстановки: переезда, перемены места жительства или работы.
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Стричь ногти, делать маникюр и педикюр — к болезни.
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Чтобы сохранить деньги, стоит воздержаться от необдуманных трат.
Приметы 29 сентября
- У девушек, родившихся в этот день, будет красивый звонкий голос.
- Птицы летят против ветра — к приближающемуся урагану.
- Слышен гром – зима будет бесснежной.
- Под утро звезды мерцают — к смене погоды.
- Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.