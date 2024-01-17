День детских изобретений — 17 января. 5 уникальных вещей, которые создали дети

Меховые наушники, шрифт Брайля и телевизионный кинескоп - все эти вещи появились благодаря детской любознательности и предприимчивости. Altapress.ru рассказывает, на что способен пытливый ум ребенка и какие изобретения подарили миру дети.

Шрифт Брайля

Мало кто знает, что знаменитый рельефный шрифт изобрел подросток - 15-летний Луи Брайль. Луи начал слепнуть в три года из-за воспаления глаз и окончательно лишился зрения в пять лет.

Мальчика отдали в школу для незрячих детей. Ученики большую часть информации воспринимали на слух и учились с помощью специальных палочек.

Идею собственного шрифта Луи подарила "ночная азбука" - военная разработка для передачи информации в темное время суток. Она была создана на основе выпуклых точек, которые воспринимали с помощью осязания.

Первый прототип Брайль разработал в 15 лет и окончательно представил вариант шрифта исследовательскому институту спустя четыре года - в 1829 году. Однако институт счет разработку слишком неудобной для восприятия слепых и долгое время не использовал шрифт. Первую книгу - "История Франции" - напечатали на шрифте Брайля только в 1837 году.

Всероссийское общество слепых. Дарья Беркетова.

Электронное телевидение

Другой гениальный подросток - 15-летний Фило Фарнсуорт - разработал прообраз первого телевизионного кинескопа.

В 1922 году способный ученик представил своему педагогу по химии проект электронной передачи изображений на большие расстояния. Позже он самостоятельно создал электронно-лучевую трубку, в которой фосфор светился под воздействием электронов, испускаемой трубкой.

Через пять лет Фило Франсоут впервые добился передачи электронного изображения на расстоянии. Он смог вывести горизонтальную линию на экран. Позже Франсоут получил патент на диссектор — электронно-лучевой прибор на основе внешнего фотоэффекта.

К сожалению, Фило пришлось продать права на использование своего изобретения инвесторам. Но его вклад в развитие телевидения считают очень значительным.

Телевизор, кино. СС0

Меховые наушники

Порой детская капризность может пойти на пользу. Один непослушный, но очень талантливый мальчик - Честер Гринвуд - всей душой ненавидел шапки и шарфы. Даже в мороз он выходил без головного убора на улицу, отчего у него очень сильно мерзли уши.

В один из таких дней Честер не выдержал и придумал свое главное изобретение. Мальчик пошел в сарай, взял проволоку и выгнул дугу с кружками на концах. Затем его бабушка обшила металлические круги бобровым мехом и мягким бархатом. Так уши юного изобретателя оставались в тепле, а сам Честер стал самым модным среди детей своего селения.

Позже мальчик усовершенствовал наушники, заменив проволоку на пружинную ленту.

Девушка зимой. СС0

Фруктовый лед

Освежающее летнее лакомство - фруктовый лед - придумал 11-летний мальчик в 1905 году.

Юный Фрэнк Ипперсон из небольшого калифорнийского городка приготовил себе шипучку и отправился с ней на улицу в морозный день. Заигравшись с ребятами, Фрэнк забыл о напитке и оставил на холоде. Позже, вспомнив о шипучке, мальчик обнаружил, что напиток застыл и превратился в цветной кусочек льда.

Из любопытства Фрэнк попробовал "льдинку", и она оказалась настолько вкусной, что пришлась по душе не только мальчику, но и многим людям. Через несколько лет лакомство получило патент и вышло за пределы одной страны.

Домашнее мороженое Из открытых источников в Интернете

Снегоход

15-летний Жозеф Арман Бомбардье был смышленым мальчуганом, страстно обожающим автомобили. Однажды он добрался до старого отцовского "форда", разобрал его и соорудил первый в мире прообраз снегохода.

Конструкция напоминала двуместные сани с пропеллером, вращающимся при помощи приводного вала двигателя. Позже Жозеф усовершенствовал свое изобретение, сделав конструкцию устойчивее, сиденья - удобными, а двигатель - технологичнее.

Первый снегоход вышел сначала на государственный, а потом и на мировой рынок. На сегодняшний день фирма под имени Bombardier производит трамваи, железнодорожные составы и даже самолеты.

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