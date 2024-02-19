19 февраля похолодает до -23 градусов.
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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Температура воздуха в регионе продолжает снижаться.
19 февраля похолодает до -23 градусов.
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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