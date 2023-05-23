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Жизнь

День черепахи - 23 мая. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

23 мая отмечают Всемирный день черепахи, чтобы привлечь внимание к опасности исчезновения этих животных. Altapress.ru подготовил интересные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Черепаха.
Черепаха.
CC0.

Поздравления с Днем черепахи в стихах

Быть любителем животных
В наше время очень модно,
Заведите черепаху,
Подарите ей рубаху,
И кормите лишь капустой,
Черепахе будет вкусно,
Символ мудрости, богатства,
Принесет Вам много счастья.
Ну а если посерьезней,
Просто празднуют сегодня
День всемирный черепах,
Этот стих не просто так!

Черепаха долголетие олицетворяет,
Она спокойна и мудра,
Всемирный день её отмечаем,
И всем желаем мы добра!

Пусть радость жизни всегда будет,
А рядом — милые друзья,
И солнце светит очень ярко,
От счастья — кругом голова!

Сегодня день особый, интересный,
Ведь праздник черепаший на дворе,
Тебе желаю, от души я честно,
Побольше медленности при твоей ходьбе.

Ну а вот если так без шуток,
Желаю позитива и добра,
Еще желаю твердости, улыбок,
Чтобы удачу черепашка принесла.

Черепаха.
Черепаха.
Открытые источники в интернете.

Поздравления с Днем черепахи в смс

В День всемирный черепашек
Нужно их нам защитить
От дурацких впрямь замашек
Из малюток суп варить.

И из панцирей не нужно
Ничего изготовлять!
Так давайте станем дружно
Черепашек защищать!

День черепахи отмечает
Сегодня весь огромный мир.
Защита, помощь и забота —
Сегодня наш ориентир.

Пусть символ мудрости и силы
Живет спокойно на планете,
Желаем нынче все здоровья
Всем черепахам мы на свете.

С Днем Всемирным черепахи
Поздравления прими,
Будь силен как ее панцирь —
Он снаружи, ты внутри.

Символом ума издавна
Принято ее считать.
Запасись ее терпеньем,
Продолжая возрастать.

Источник.

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