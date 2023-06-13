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Жизнь

День божьих коровок и день рождения булавки. Какие праздники отмечают 13 июня

13 июня отмечают множество интересных и необычных праздников. Среди них День божьих коровок и День рождения булавки. Altapress.ru рассказывает о любопытных праздниках.

Божья коровка.
Божья коровка.
CC0
  • День божьих коровок. Это неофициальный праздник, однако насекомое, одетое в красное платьице в черный горошек, знают все. Энтомологи выделяют несколько сотен родов и несколько тысяч видов божьих коровок. Божьи коровки обитают практически во всех широтах, за исключением Антарктиды и зоны вечной мерзлоты.
  • День швейной машинки. Его отмечают специалисты и мастера, которые каждый день работают с этим инструментом. Прототипы первых швейных машинок появились в виде идей в XV веке. И придумал чудо-механизм знаменитый Леонардо да Винчи. В Англии, изобретатель Томас Сейнт получил 13 июня 1790 года патент на конструкцию первой швейной машинки, которая, однако, не получила распространения.
Старая швейная машинка.
Старая швейная машинка.
открытые источники
  • День рождения булавки. Это один из самых древних инструментов, которыми пользовались еще первобытные люди. В качестве первых булавок использовали шипы и колючки растения. Древние люди в палеолите изготавливали булавки из костей и раковин. А первые металлические булавки появились в бронзовом веке.
  • Международный день распространения информации об альбинизме. Праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Альбинизм представляет собой редкое генетически наследуемое различие, присутствующее при рождении. В случае альбинизма почти всех типов для его передачи носителями такого гена должны быть оба родителя, даже если они сами альбинизмом не страдают. Такое состояние встречается у лиц обоего пола вне зависимости от этнической принадлежности и во всех странах мира.
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