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Жизнь

День бабушки и дедушки - 28 октября. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

28 октября в России чествуют любимых бабушек и дедушек. В этот день внуки навещают родственников, одаривают их теплом и заботой. Altapress.ru предлагает поздравить их с этим важным праздником.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Поздравления с Днем бабушки и дедушки в прозе

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи... Нет прекрасней места, чем то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас — счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

Бабушки, дедушки — очень важные люди. Только они могут дать такие важные и нужные советы. Они окружают нас телом, своей заботой, согревают своими улыбками. Наши добрые, отзывчивые, самые душевные люди, всегда помните, что мы очень любим вас!

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Поздравления с Днем бабушки и дедушки в стихах

Кто нам сказку почитает,
Вкусный испечет пирог?
Это бабушка родная!
Больше б так никто не смог.

Кто историй много знает,
Рассмешит в беде любой,
На качелях покатает?
Это дедушка родной!

За бескрайнюю заботу,
Бесконечный оптимизм
Мы желаем вам с охотой
Лишь здоровья на всю жизнь!

Поздравим бабушек прелестных
И наших дедушек чудесных.
В их праздник, в добрый, светлый день,
Пускай с их лиц исчезнет тень.

Здоровья, бодрости, успеха,
Веселья, радости и смеха,
Чтоб каждый день вам приносил
Успех во всём и много сил!

Чтоб часто внуки навещали,
Чтобы печали вы не знали,
В достатке жили чтоб всегда,
Не унывали никогда!

День бабушек и дедушек −
Что может быть прекраснее.
Спешат сегодня внуки
Вас поздравить с праздником.

Любимые вы наши
И самые родные,
Желаем, чтоб всегда
Здоровыми вы были.

Тепло чтоб было в доме,
И пахло пирогами,
И чтобы вы всегда
Оставались с нами.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Поздравления с Днем бабушки и дедушки в смс

Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.
Желаем, дорогие,
Вам крепкого здоровья.

Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.

С Днем бабули и дедули!
Счастья, радости, добра!
Пусть печали лоб не хмурят,
Будет жизнь ярка, бодра.

Пусть здоровье не подводит,
А в душе весна живет,
Настроение боевое
И удачу принесет!

С днем бабушек и дедушек
Сердечно поздравляю.
И крепкого здоровья
На года желаю.

Уюта теплого, заботы,
Добрых слов побольше,
Пусть внуки дарят ежедневно
Эмоций и гостят подольше.

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